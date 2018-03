Escándalo: Maju Lozano cortó en seco a Malena Pichot

La escritora y conductora radial Malena Pichot brindó un móvil para el programa Todas las Tardes, conducido por Maju Lozano en Canal 9 de Buenos Aires. Sin embargo, la conductora se sintió muy incómoda con la actitud de la humorista y decidió cortar el enlace en seco.





En el móvil hablaron del cruce que Pichot tuvo con Eva de Dominici en Twitter por la defensa de la actriz hacia el actor Juan Darthés.





Además, se refirieron al conflicto que mantiene la humorista con Baby Etchecopar y con otras personalidades por el feminismo, pero su actitud durante el móvil puso incómoda a Lozano, quien decidió terminar con el móvil abruptamente.





Durante la entrevista, Malena se dispersaba, se reía, y su forma de responder se tornó irritante. "Perdón, me están mostrando el culo todos mis compañeros de Futurock y es difícil hablar", dijo primero.





Luego, en escena, detrás de Pichot, apareció uno de sus compañeros con un desodorante puesto adentro de su bóxer, simulando un miembro erecto.





Segundos después, otros compañeros le tiraban muñecos mientras hablaba.





Luego de eso, Maju saludó a Malena y cortó el móvil. "Bueno Male... hay un tono de soberbia con el que no me estoy sintiendo cómoda", dijo la conductora.





"Tiene una postura la cual yo comparto mucho. Yo no quiero censurar, pido mil disculpas, pero a mí la falta de respeto me sobrepasa", dijo después. Y agregó: "Hay una chicana, una boludez, le tiran almohadones, pasa un chicos atrás con el pito parado. Me parece una incomodidad", dijo, además de remarcar la forma en la que la humorista se dirigía a sus compañeros.





La conductora mandó un corte, y al volver realizó un descargo sobre tema.





Lozano agregó: "El tema de la violencia de género es un tema que me pega muy cerca y es un tema muy serio. Trabajamos con mucha seriedad y queremos hacer las cosas en serio. No tengo nada contra Male, pero no me gusta que me tomen el pelo".





Mientras tanto, Pichot se mofaba de Lozano en Twitter.





Embed Para que me invitan si saben como me pongo — malena pichot (@malepichot) 13 de marzo de 2018





Maju continuó: "Yo no la puedo caretear. Yo me siento boludeada, me siento incómoda, y me siento incómoda. Yo siempre voy a priorizar el respeto hacia mi programa, la gente que trabaja con nosotros y mis compañeros", afirmó Lozano.





Luego destacó: "A mi Malena me parece una mina muy inteligente y coincido muchas cosas de las que dice".





"Todo bien, Male, te mando un beso. Cuando algo no me gusta, no me sale caretearla", concluyó.





Pichot reculó y en Twitter le envió un mensaje conciliatorio a Maju Lozano





Embed Te quiero @soymajulozano jamás pensé que te ibas a enojar. Jodian mis compañeros que voy a hacer ♀️ — malena pichot (@malepichot) 13 de marzo de 2018



A continuación el video de todo lo ocurrido.





