Érica García habló del caso Pity Álvarez: "No nos podemos hacer los tontos"

Érica García habló del caso Pity Álvarez, detenido desde el viernes en el penal de Ezeiza acusado de matar a Cristian Díaz en el barrio de Villa Lugano donde vive.





"A él ya lo encontraron cuatro veces con armas amenazando gente. Lo vimos durante años en los medios en muy mal estado físico, lo que mostraba como estaba su alma. No nos podemos hacer los tontos y preguntarnos cómo mató a alguien, era cantado que iba a pasar eso", sentenció la cantante en diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina".





"Tratan de teñir de que el rock es así y los músicos son así, pero es mentira. Yo vengo de ese ámbito y hay gente muy digna en el ambiente. Porque algunas cometan algún delito no se puede ensuciar a toda una comunidad de trabajadores", subrayó García.

Y cerró contundente: "Si el artista no está contenido y está pasado de rosca por la droga, se va a desbandar y es imposible que no pase. Esto del glamour y del éxito es parte de la cuestión, después no nos podemos quejar de las cosas que pasan".