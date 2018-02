Entre humor y lágrimas, la historia de un viñatero

Se presenta un espectáculo teatral callejero de creación colectiva llamado Hay que llenar la bodega, del grupo De Sol a Sol Teatro, bajo la dirección de Ernesto Suárez.



Se pondrá en escena hoy y los domingos 18 y 25 de febrero, a las 19, en el parque General San Martín, con entrada libre y salida a la gorra.



Sobre la obra, una de sus actrices, Lucila Robles, explicó: "Está basada en relatos de Enore De Monte, viñatero y trabajador de Bowen, General Alvear. Tiene como eje el arraigo rural, tema ineludible en la agenda mendocina. Entre humor y lágrimas, Hay que llenar la bodega narra la historia de un viñatero y su lucha por sostener su actividad.



Lucila Robles comenzó a estudiar teatro en 2015 en la Facultad de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo: "Luego me sumé a este elenco De Sol a Sol Teatro. Mi experiencia ha sido con este grupo aprendiendo al lado de nuestro maestro el Flaco Suárez. Aprendiendo a manejar el código de trabajar en grupo y creciendo sobre las tablas. Trabajar y estudiar con el Flaco es una experiencia maravillosa, aprovechar sus conocimientos y saberes".



"Varias veces charlamos con Énore De Monte, varias veces también trabajé en la cosecha. Énore una vez, en su Bowen querido me contó de lo imposible que era para él conseguir un préstamo en un banco, que cuando iba a la ciudad por el tema nadie lo entendía. También me contó que cuando andaba mal se abrazaba a un carolino que él plantó y sentía que éste lo calmaba".



Y agregó: "Se nos fue un amigo de más de 80 años trabajando la tierra hasta el último momento, y la finca quedó casi abandonada. Por suerte su hija Sonia ha vuelto al lugar y planea que la bodeguita vuelva a vivir. A él y a otros tantos que tuvieron un sueño así va dedicada esta historia de vendimia", apuntó Ernesto Suárez sobre la obra.



Sobre lo que le puede gustar al público de esta obra, esta joven actriz explicó: "Lo que más puede atraer al público es que contamos la verdadera historia de lo que es Vendimia, lo que se hacía y pasaba en esa época. Y sobre todo la emoción que maneja la puesta. Hay mucha gente que se siente identificada y los que no van a conocer la historia de un productor que como tantos otros ha luchado contra las adversidades".



Este grupo trabaja en el teatro El Taller, en ese espacio es donde se gestó esta obra. El estilo que hace a este grupo es el callejero, y trabaja en espacios no convencionales. Por ese motivo es que se presentará en el parque General San Martín.



Algo importante para destacar es que en esta oportunidad la obra cuenta con la participación de Chicho Vargas, lo que significa un lujo y honor para todo el grupo.



En cuanto al apoyo recibido Lucila comentó: "Utilería del departamento de La Paz nos prestó los tachos de la vendimia, y Dirección de Parques y Zoológico otorgó los permisos para hacerlo en el lugar".