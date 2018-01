Emmanuel Horvilleur anticipa su disco solista

Emmanuel Horvilleur acaba de lanzar su canción El Hit con la que anticipa su nuevo disco solista, ante un nuevo parate de Illya Kuryaki and The Valderramas (IKV), y consideró que el regreso de la banda que lidera junto con Dante Spinetta les dio "el reconocimiento y otro peso a las canciones".



El músico, de flamantes 43 años, resaltó que con la vuelta de IKV "se acomodaron muchas cosas para nosotros como banda. Inclusive al tocar Coolo, que es una canción a priori jodona, yo he visto gente llorar cuando la estábamos tocando".



Pero ya puesto de nuevo en clave individual, Horvilleur apuntó que ahora está en una etapa "de volver a tocar canciones solistas".



"El paso del tiempo no sólo corroe las cosas sino que a uno se las acomoda, está bueno eso", sostuvo.

En esa senda, el vocalista decidió buscar canciones juntándose con su viejo amigo Didi Gutman -integrante de Brazilian Girls- además de trabajar con Rafa Arcaute y con miembros de la banda que acompaña a IKV.



"Yo nunca perseguí el hit/Yo nunca perseguí el hit/Yo solamente buscaba.../Yo solamente buscaba gustarte a ti/ Hay buscadores de oro, Repartidores de plomo, Luchadoras de lodo, Corderos que se hacen lobos", canta Horvilleur sobre el orfebre que fabrica éxitos radiales.



–Te gusta provocar y generar el debate con los títulos de sus canciones ¿Esta vez quisiste hacer un hit?

–Una cosa va llevando a la otra. Obviamente, ponerle a una canción El Hit puede llegar a ser un hit o que sea un hit para vos o que sea el antihit o lo que sea. Siento que la letra habla un poco de eso, todos los músicos en algún punto tenemos esa cosa de intentar hacer un hit o una cosa que le guste a todo el mundo, pero muchas veces cuando lo estamos buscando no lo encontramos. A lo largo de mi historia las canciones más hiteras fueron las que salieron jugando y no poniendo el foco en eso. Y sí, me gusta, no sé cuál sería la corriente de esta cosa de jugar con las referencias propias de lo que es hacer canciones, sonar en una radio, ser un artista y todo eso.



–¿No lo tenés formateado o no te interesa? ¿No trabajás de esa manera?

– No. Si te muestro mis notas de voz capaz tengo 300 y son todas canciones que en algún momento podrían ser algo. Yo siempre estoy buscando hacer una canción que me guste, de eso se trata un poco mi vida. Me gusta ir contando mi vida a través de las canciones, pero los hits son otra cosa. Ahora hay fórmulas para hacer hits y la radio está mucho más plegada a ese tipo de fórmulas que a este tipo de canciones. El reggaetón es un claro ejemplo de eso, hay un ritmo y después más o menos una letra y la onda de cada uno para darle una vuelta de rosca, el sonido que manda es eso.

–¿Cuándo vas sabiendo qué canción sirve o qué no? ¿O te gustaba eso de buscar algo que suene raro?

–En algún punto cuando trabajás con un productor oficia de espejo discutidor. Así como la discusión en Kuryaki se daba con Dante sobre qué sacar y qué dejar, con el productor se da un poco así. Hubo un montón de canciones que a mí me gustan que Rafa las objeta un poco más. Cuando uno decide trabajar con un productor decide hacerle caso a esa persona y creo que igual bastante bien la hemos llevado. Pero hasta que no terminás un disco te puede sorprender, nos gusta eso. De hecho, para este disco fuimos muy poco al estudio, fue mucho hablar de las canciones, escucharlas o escuchar música.



–¿Qué venías escuchando de acá y de afuera que te venía gustando?

–Hay mucha música, todo el tiempo salen cosas nuevas. Fue un buen año para las bandas argentinas, las bandas nuevas de Mendoza que hay como Perras on the Beach o Usted Señálemelo... Esas bandas me gustaron, después lo de siempre, yo a La Ribera no la considero una banda nueva, pero siguen sacando buenas canciones, mi hermano está haciendo cosas o el disco de Dante que también está muy bueno. El disco de Anderson Paak me gusta mucho también, fluctúo entre escuchar lo último (como el disco de Childish Gambino) o Caetano. Por ejemplo, estoy re copado con la canción Tigresa y me gustaría hacerla. Siempre escucho mucha música, nueva y de artistas clásicos.



–¿Cómo se dio el parate de IKV? ¿De qué manera lo manejaron?

–Como se charlan esas cosas. La realidad es que duramos mucho más de lo que pensábamos que íbamos a estar juntos en esta segunda etapa. Hicimos dos discos, un disco en vivo y fue increíble todo lo que pasó. Creo que le sacamos el jugo muy bien. Ahora, soy fan de Kuryaki (risas).

Agencia Télam