Emiliano Brancciari: una voz particular

Emiliano Brancciari es el líder y la voz de No Te Va Gustar. La banda uruguaya ha transformado el sonido del país vecino, y junto con La Vela Puerca son las dos agrupaciones más importantes del rock de aquel país y con el que se presentan por todo el mundo.





El cantante nació en Argentina pero a los seis años se fue a vivir a Montevideo, en donde creó la banda. Ahora, y tras una larga trayectoria que está por cumplir los 25 años, está en la cima de su carrera y acaba de lanzar un nuevo disco.





Su noveno material de estudio se titula Suenan las alarmas y tiene muchas letras que cuentan las crisis que se viven a nivel mundial y sobre todo en Sudamérica. Cómo dijo Brancciari, en su charla con Escenario, Argentina y Uruguay son tan parecidos que las letras reflejan de igual manera lo que pasa en ambas sociedades.





Su presencia en Mendoza se dio el pasado miércoles, cuando aterrizó para seguir al club de sus amores, Boca Juniors, en el encuentro que se disputó en Malvinas Argentinas que coronó a River campeón tras superar 2-0 al equipo al cual vino a alentar el cantante. Previo a asistir al evento deportivo habló con Escenario de toda su carrera y del presente del país y del rock.





–¿Cómo ha sido la presentación de Suenan las alarmas?

–Venimos rodando con este show que fue presentado en agosto del año pasado. Es un show que viene bastante aceitado y las canciones nuevas se han acoplado al espectáculo aunque por supuesto, y por pedido de la gente, no hemos dejado de lado las canciones nuevas. Además el nuevo disco ha entrado muy bien en la gente.





–Se muestra un sonido distinto, pero también es muy diferente en cuanto a las letras...

–Las letras son bastante directas. Fueron escritas en estos tiempos de turbulencias que vivimos. Todo está en rojo, al borde del colapso. Desde lo político, social, la economía, el cambio climático, las relaciones interpersonales y la violencia social, tratamos de enfocarnos en eso y nacieron estas nuevas canciones.





–Se sumó a la producción, por primera vez,Hector Castillo, que trabajó con Gustavo Cerati, Roger Waters, entre otros... ¿Cómo fue la experiencia?

–Castillo es un tipo que sabe mucho y trabajó con muchas personas que admiramos. Es muy meticuloso con el sonido y eso nos ayudó mucho. Siempre queremos ir cambiando, eso es lo que nos motiva y con él pudimos buscar esos nuevos sonidos que nos llevan hacia un lado distinto.





–¿Cómo ves la relación entre el rock argentino y uruguayo?

–La música entre Argentina y Uruguay es muy parecida. Antes en Uruguay sólo se escuchaba rock argentino y hoy en día se han abierto las puertas y el intercambio es recíproco. Está bueno porque son idiosincrasias muy parecidas y la forma de vivir también se van traduciendo en la música.





–¿Ves a Uruguay más avanzado socialmente que Argentina?

–Un país más chico es más manejable. En varios aspectos está un paso adelante y quizás no exista esa guerra feroz. Como argentino ver esta guerra, esta competencia, me duele muchísimo. Es muy doloroso e inentendible que nos peleemos entre nosotros.





–Quizás el fútbol refleja lo que es la sociedad...

–En el fútbol es distinto porque juegan unos contra otros. Como sociedad somos todos argentinos, pese a las diferencias de pensamiento. Igual en el fútbol también tenemos mucho que aprender y hay que entender que es un juego y vivirlo así.





–¿Cómo nació la canción Nunca más a mi lado?

–Es una letra de un disco que salió en el 2010. Desde siempre nosotros venimos apoyando esta campaña por la concientización sobre la violencia de genero y el machismo. Esta canción y el video fueron parte y sirvieron para financiar una campaña que defiende a la mujer que creamos en Uruguay. La letra es de Martín (Gil), el trompetista. Es algo que nos indigna a todos y queríamos hacer algo y bueno, por suerte nació este tema que ayudó en algo. Creo que estamos avanzando y siendo más conscientes sobre este problema de la sociedad.





–¿Cómo viviste la participación de Eduardo Galeano?

–La verdad que es una persona que admiramos muchísimo, que se haya prestado para esto fue increíble. Lo contactamos, le explicamos de qué era y aceptó inmediatamente. Cuando llegó, sacó una libretita chiquita con lo que había escrito para decir.





–¿Qué es para ustedes el tema No deja de sonar?

–Fue una canción que escribió Guzmán Silveira, el bajista. Fue después del accidente de Marcel (Curuchet. Era el tecladista de la banda y falleció en Nueva York en el 2012 por un accidente en su moto). Fue un momento muy difícil. Es un homenaje que quedó increíble y le dimos un gran color musical.





–¿Se les pasó por la cabeza separarse?

–Dudamos muy poquito la verdad. Sabíamos que esto es lo que sabemos y queremos hacer. Sabemos que esto le hubiera gustado a él y nos dimos cuenta que sería una tristeza doble si hubiéramos dejado.





–¿Qué opinas de las versiones que hicieron El Polaco y Ulises Bueno de la canción Ese maldito momento?

–Cuando las canciones se re versionan en otro genero quiere decir que son populares y eso me gusta. Aunque no sea la música que escuche es algo que me parece fabuloso como compositor y además llegas a más gente y más fanáticos (risas).





–Tienen muchos fans en Mendoza...

–Sí, en Mendoza nos sentimos locales, siempre que hemos venido tanto a Ciudad de Mendoza como a varios departamentos de los alrededores nos hemos sentido muy bien recibidos.





–¿Qué sueño le queda por cumplir a No Te Va Gustar?

–Cuando empezó la banda no me imaginaba esto nunca, así que este era el sueño. Imagínate que ni siquiera soñaba en vivir de una banda de rock porque pensar en eso allá (en Uruguay) era imposible. La verdad que uno así como hacer un recital en tal lado no tengo. Quizás mi sueño sería seguir teniendo motivación artística con el grupo. Si eso existe el grupo va a perdurar.