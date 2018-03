"El Wine Rock no es sólo el vino y la música"

El músico rosarino Coti Sorokin regresa a nuestra provincia para el Wine Rock Tour 2018, festival que lo convoca desde sus inicios como uno de los músicos fundadores.



El creador de éxitos como Nada fue un error vuelve a Mendoza en lo que ya es un clásico en su carrera como este festival del vino y el rock.



En una charla íntima y distendida con Escenario, Coti habló de su paso por el Wine Rock, que se desarrollará el 7 de abril en la bodega Monteviejo, y de todo su presente profesional.



–Contanos de tu paso por el Wine Rock, porque no sos nuevo en este festival...

–Por suerte llevamos unos años disfrutando de este festival, siempre pasándola bien con amigos, haciendo música, haciendo culto a la amistad, al buen vino y a las guitarras.



–¿Cuántas veces has estado en el Wine?

–No llevo la cuenta porque son muchas, pero más o menos la quinta, en diferentes calidades: algunas veces estuve tocando, otras fui invitado, otra vez fui a presentar mi vino.

Me siento parte de la familia del Wine Rock, parte de la energía que pusimos muchos músicos que estamos desde el primer momento. Yo desde que me volví de España a vivir a Argentina, empecé a ser parte de este Wine Rock, siempre disfrutándolo mucho, sintiéndome como en casa.

Además este año va a ser un evento hermoso, porque va a durar toda una semana que comienza en el hotel Hyatt y después en el Valle de Uco, con mucha ilusión y ganas de estar allá pronto.



–¿Cómo surgió la idea de tener tu propio vino? ¿Fue en conjunto con el Wine Rock?

–Son ideas que van surgiendo derivadas de esta comunión de músicos, de amantes del vino que obviamente está liderada por Marcelo Pelleriti. Él lidera todo esto que es una maravilla y que es como un movimiento. Ya hay muchas marcas sumadas de diferentes partes del país e incluso Turismo de la Nación le dio de alguna manera la bendición al Wine Rock.

Marcelo Pelleriti es el que lidera este proyecto y fue él quien me convocó con la idea de componer un vino porque sabe de mi pasión y de mis habilidades como compositor y me dijo: "mirá tenés que componer un vino" -¡¿y eso cómo es!? respondí. (risas)



–¿Ya tenías conocimientos del mundo del vino o sólo como consumidor?

–Como consumidor y viviendo mucho en España y viajando mucho por el sur de Francia y España, me fui haciendo aficionado al tema. Tal es así que en mi casa en España me armé una bodega y cuando le comenté todo eso a Marcelo me dijo: "Tenés que componer un vino, un blend con un montón de varietales diferentes que te voy a traer", y así lo hicimos.



–¿Cómo te inspiraste, cómo es hacer un vino para alguien que no se dedica a eso?

–Lo apliqué un poco a mi manera de escribir canciones porque armábamos una especie de juego: a cada una de las variedades que Marcelo me proponía le asignamos un número y yo tenía una gran hoja en blanco como cuando me siento a escribir una canción. A cada uno de los vinos que iba probando le correspondía un número y yo escribía versos. Versos que se me ocurrían, que traían recuerdos o sabores, palabras, y de ahí viene el nombre del vino: Versos.



Los versos más inspiradores, los que más me gustaron, tenían que ver con el vino que más me había gustado. Así fue como lo armamos. Él con su tubo de ensayo, con sus cosas de alquimista fue armando lo que yo le iba diciendo según los versos que había escrito, y eso fue un poco el juego con el que hicimos el vino.



Lo tengo todo grabado, registrado. Fue combinar la música con sus 12 notas y 12 varietales diferentes. De ese juego surgió Versos, por eso yo le puse ese nombre, porque los versos fueron quienes mandaron cuáles iban a ser los varietales de este blend.



Primero lo hicimos como para tener mi propio vino pero ahora fue creciendo y se comercializa en diferentes partes del globo. Viene conmigo y lo llevo con mi música y la cultura del vino a diferentes partes del mundo.



–¿Qué experimentás en la fusión de vino y música?

–Es una fusión perfecta para mí porque con el paso de los años me di cuenta que el vino es de las bebidas que más disfruto, que mejor se lleva con la música, con el disfrute de tocar, con ese sumergirse que es tocar canciones, cantar y vivir una experiencia comunitaria.

Ayuda al diálogo, al entendimiento, a descubrir muchas cosas nuestras, siempre por supuesto con la moderación que es necesaria, como muchas cosas en la vida. Sabiendo tomar vino yo lo disfruto mucho.

El Wine Rock no es sólo tomar vino. En las entrevistas en Buenos Aires siempre digo que el Wine Rock no es sólo el vino y la música, sino también es el paisaje, el entorno, la montaña. Es una experiencia única.



–¿En este Wine Rock vamos a escuchar la fuerza del vivo, como la de tu último disco Tanta Magia, o también van a tener lugar los clásicos acústicos?

–Voy a ir con toda mi banda y además va a haber ciertas sorpresas, porque voy a hacer un concierto especial este año, para marcar la diferencia con los repertorios anteriores. Vamos a llevar arreglos de cuerdas con una orquesta de músicos de Mendoza y de San Juan que nos van a acompañar con violines y violoncellos. Vamos a hacer versiones casi únicas inspiradas en un concierto que dimos hace poco tiempo en el teatro Colón, que fue maravilloso.

Cuando con Marcelo nos juntamos a hablar de mi participación en el Wine Rock, decidimos que algo de esto tenía que estar, para toda la gente de Mendoza que no pudo venir al Colón. Es el lugar perfecto.



–¿Te quedan muchas metas por lograr o sentís que ya las alcanzaste?

–La verdad es que alcancé muchas y siempre van apareciendo nuevas, pero no por una cuestión de ser inconformista, sino porque siempre hay metas nuevas por proponerse y lindas para cumplir. Haber tocado en el Colón, haber grabado tantos discos, hacer giras por lugares que ni soñaba cuando era chico son sueños cumplidos y que superan lo que imaginaba.

Estoy en un momento muy productivo, con muchas ganas de editar el concierto del Colón. Tenemos todo filmado y hay mucho material y con muy buena calidad. También hay invitados de lujo que estuvieron conmigo como Abel Pintos, Rolo Sartorio de La Beriso, David Lebón, Facundo Soto de Guasones. Hay algo muy fuerte que pasó esa noche y quiero hacer algo, el DVD ya es un hecho. Paralelamente estoy escribiendo canciones para un nuevo disco de estudio.



–¿Para cuándo tenemos nuevo disco de Coti?

–Voy a ver si este año llego a editar las dos cosas, porque en el medio estoy con giras y tenemos muchos conciertos. Soy un animal de los escenarios. Esperamos que este año podamos editar todo, sino quedará algo para el próximo.