Luego de varios meses cerrado, el teatro Regina felizmente reinagurará gracias al empresario uruguayo Diego Sorondo y el productor mendocino Nicolás Hemsy, que estrenarán mañana la comedia Solamente una vez, una vez nada más. La obra está escrita por la dramaturga Patricia Suárez y estará protagonizada por Mónica Buscaglia y Guido D'Albo, dirigidos por Claudio Aprile.



El famoso teatro Regina ocupa uno de los diez pisos pertenecientes a la Casa del Teatro, que fue fundada en 1938 gracias a la iniciativa de la cantante lírica Regina Pacini, esposa de Marcelo T. de Alvear. Es un edificio construido gratuitamente por el arquitecto Virasoro y considerado un modelo del más puro estilo art decó de Buenos Aires.



Ocupando las paredes laterales del hall del teatro incluso se aprecian los notables murales del célebre pintor Quinquela Martín, de 1928: Descargando carbón y En plena actividad.



La pintoresca sala ha sido sede de importantes espectáculos y lugar de estreno de famosas obras como Quién le teme a Virginia Wolf; El gran deschave y muchas más así como de prestigiosos autores como Pirandello, Maquiavello y Discepolo entre otros.



Sin embargo desde setiembre del año pasado, el Regina cerró sus puertas. Tras varios años a cargo del teatro, Gru Producciones anunció el fin de su contrato de alquiler, un año antes de lo previsto, debido a la crisis que afectó a toda la actividad teatral.



De la mano de Diego Sandoro y Nicolas Hemsy, el Regina vuelve al ruedo con una comedia que celebra el amor en la vejez. Antes del esperado estreno hablamos con Nicolás Hemsy, dueño de la Escuela de Comedia Musical de Valeria Lynch, sobre esta reinauguración, la obra y el teatro mendocino



–¿Qué se siente reabrir un teatro tan importante como el Regina?

–Estamos muy contentos, muy felices. Por suerte las cosas se dieron por sí solas y no hubo ningún obstáculo. Si bien se siente presión en todas las obras, es toda una responsabilidad estar en una sala tan importante. Es realmente un honor pero hemos realizado una obra maravillosa y no dudo que estaremos a la altura.



–¿Por qué eligieron la obra Solamente una vez, una vez nada más para arrancar?

–Lo que me gusta de este proyecto es que habla del amor entre la gente grande. Nos resultó interesante ese concepto, es una obra hermosa que gira en torno a la pregunta ¿se ama solamente una vez en al vida?



–¿Amor después del amor sería?

–Sí. Es la historia de una pareja que no se ve desde hace 10 años, desde que se separaron. Un día vuelven a encontrarse en la sala de espera durante el nacimiento de su primer nieto. Ahí es donde empiezan a reprocharse, a hablar y a través de románticos boleros de fondo como Fly me to the moon (Bart Howard), Amor de mis amores (Ángel Cabral), Júrame (María Grever), Crazy (Willie Nelson), Dame una esperanza (Facundo Toro), María bonita (Agustín Lara), Solamente una vez (Agustín Lara) es que descubren si se ama o no una vez en la vida.



–¿Cómo ves el teatro en Mendoza?

–Cada vez mejor. El mendocino está más interesado en ir a ver obras locales, en ir al teatro y por eso hay cada vez más producción y también más salas y teatros. Además en Mendoza hay artistas supertalentosos que cantan, bailan, actúan, que tienen un nivel de excelencia. Muchas veces la gente espera a que vengan obras de afuera para tener este tipo de interpretaciones pero afortunadamente nosotros ya las tenemos aquí así como también las escuelas y academias para capacitarlos.



-¿Cuáles son tus proyectos para este año?

-Además de Solamente una vez, una vez más, este 7 de abril estrenaremos en Mendoza Sorpresas, después un infantil para vacaciones de invierno, volveremos con El bufón del rey y en setiembre también otra obra.