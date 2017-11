El Selectro recibe a un Desubicado

Si bien es cierto que el stand up es algo muy antiguo, también es verdad que hoy el género está en una etapa muy importante. Es que a través de las redes sociales son cientos los personajes en todo el país que hacen humor en este formato.





Los creadores de este tipo de teatro podrían ser Enrique Pinti, Tato Bores o Carlos Perciavalle, pero nunca hubo tanta variedad de humoristas de este género como ahora. Si bien puede generar distintas opiniones a favor y en contra, lo cierto es que el stand up es el "teatro del momento".





Entre los referentes del género se encuentra Nicolás de Tracy, quien surgió creando videos a través de sus redes sociales. Con más de 340 mil seguidores en Instagram el humorista es uno de los más destacados del rubro que ha ido sumando adeptos a dicha red social.





Desubicado. Con este show ha recorrido muchos lugares del país y ahora vuelve a Este jueves, desde las 22, en el teatro Selectro, Nicolás de Tracy presentará su espectáculo,. Con este show ha recorrido muchos lugares del país y ahora vuelve a Mendoza , en donde estuvo en abril y agotó las entradas.





"Es un unipersonal de humor en el que hablo sobre mi vida con anécdotas, cosas que pienso y también hablo sobre las redes sociales", explicó a Diario UNO el standapero.





El humorista oriundo de Mar del Plata tiene la particularidad de crear videos en los que interrumpe en algún lugar con alguna ocurrencia que descoloca a las personas, lo que genera una respuesta muy divertida.





"Los videos que hice en las facultades fueron los primeros que se viralizaron. Siempre trato de subir un video diario y esa constancia creo que es lo que ha logrado que me haga conocido", contó el artista. Los videos a los que hace referencia eran muy particulares, ya que interrumpía una clase con algún comentario o acción disparatada lo que generaba la sorpresa tanto de los alumnos como de los profesores.





De Tracy también participó en dos películas. La primera de ellas fue Una noche de amor, con Sebastián Wainraich, y también actuó en la reconocida El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn y Gastón Duprat.





"Me gusta actuar, ahí también se puede improvisar mucho. Uno de mis sueños sería poder escribir, dirigir y actuar en alguna película de humor que sea muy graciosa", agregó el actor, que también tiene el título de licenciado en Administración de Empresa.





"Mis viejos se querían matar cuando dejé de trabajar como administrador para hacer esto (risas). Pero después me bancaron porque me veían feliz. Elegí esto porque es mi pasión y ahora ellos me vienen a ver y se divierten conmigo", finalizó Nicolás de Tracy, que se presentará esta noche en el Selectro con su obra Desubicado.