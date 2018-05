"El rock tiene que ser batallador y de protesta"

Lejos quedaron los días en que Junior Lescano jugaba al fútbol en Quilmes a principios de los '90. Llegó a jugar en Primera, e incluso estuvo en Rosario jugando contra Newell's y Central. Pero, en un momento bisagra, el cantante y guitarrista se decidió por el rock, y así nació La 25, la banda que ahora está festejando 20 años de carrera y la salida de su décimo disco. El combo que se completa con Hugo Rodríguez (guitarra y coros), Marcos Lescano (guitarra slide y coros), Rodia Bruschi (guitarra acústica), Diego Reinholz (bajo) y Heber Vicente (batería) se consolidó como uno de los grupos de rock and roll más convocantes del país, llenando microestadios y estadios, como sucedió en la cancha de Atlanta a fines de 2016. Su último álbum, Vivo x La 25, fue disco de platino, y el mes pasado salió a la venta su nuevo CD, Entre cuervos y chacales.





"En este disco hay algo de country y de blues, pero siempre mantenemos la base de rock que nos identifica", contó Junior en charla con Escenario. Según el cantante, el tiempo fue clave en la gestación de Entre cuervos y chacales. "El disco se grabó en dos etapas: seis temas el año pasado y seis temas este año. Eso nos dio más aire a la hora de producir y el tiempo necesario para hacer lo que realmente queríamos. Esta vez trabajamos en cada detalle. No era cuestión de estar apurados e ir reventando el disco. Por suerte pudimos trabajar mucho más relajados", explicó.





Al igual que en su anterior álbum de estudio (El origen, de 2013), la banda volvió a trabajar en la producción con el neoyorquino Jimmy Rip, un guitarrista de lujo que trabajó con grandes como Mick Jagger, Jerry Lee Lewis y Tom Verlaine. Siendo fans de los Stones y del rock clásico, Rip y La 25 conectaron enseguida. "El sonido que logró Jimmy, en El origen, fue espectacular", afirmó Junior. "A la hora de grabar él tiene la cabeza muy abierta y suma toda la experiencia que tiene en el rock. Eso se nota especialmente en los sonidos de guitarra y de batería", acotó.





Tiempo de balance. Revisando sus dos décadas de carrera, el líder de La 25 reconoció que la banda ha pasado por momentos difíciles. "Hemos tenido tensión con las compañías (discográficas) y también con lo que sucedió en Cromañón. Hubo una época en que casi no se podía tocar, cerraban lugares todos los días. Nos daba bronca, porque de esas situaciones siempre sale golpeado el rock. Ahora por suerte la situación cambió. Hay lugares para tocar que están copados y se nos abrieron muchas puertas", relató.





Según el cantante, el principal logro de La 25 "es mantener las ideologías de la banda desde un principio. Para eso se luchó. En el camino van pasando cosas que hay que superar, pero lo más importante es mantenerse firmes y genuinos, y creer realmente en lo que uno hace. Eso te ayuda a seguir adelante", señaló. El próximo 9 de junio el grupo presentará su nuevo disco en el estadio cubierto Malvinas Argentinas de Buenos Aires, un espacio que ya llenaron varias veces. "No somos una banda ambiciosa. No decimos «hay que llegar hasta acá»", acotó Junior. "Estamos concentrados en hacer el rock que nos gusta y en crecer disco a disco. Lo que va sucediendo lo disfrutamos muchísimo: llegar a tocar en estadios, en microestadios y que la gente nos acompañe. Pero no estamos pendientes de la convocatoria", aseguró.





La 25 ha tocado en los recintos más diversos, pero el único festival donde se presentan es el Cosquín Rock. Su rechazo por el resto de los festivales tiene una explicación. "Nosotros creemos que el rock no vive en los festivales", dijo el líder del grupo.







"En algunos festivales la entrada sale muy cara y los chicos no pueden pagarla. Eso nos parece injusto. Tampoco nos gusta estar bajo el cartel de un sponsor. El rock no tiene nada que ver con eso. Yo creo que el rock tiene que ser batallador y de protesta, es un lugar donde la gente expresa sus sentimientos. A veces vemos que hay bandas que usan el espacio del rock para hacer negocios o para poder llegar a determinado lugar. Nosotros pensamos que el rock tiene que ser un espacio especial", afirmó.







"Cosquín Rock es el festival más federal, donde se juntan todas las bandas del país y donde hay unos rituales espectaculares con gente de muchos lugares diferentes. Ojalá que ese espacio se conserve y que no se vaya degenerando", opinó.





A los 45 años, Junior Lescano asegura que el rock se disfruta de igual manera tanto a los 20 como a los 40. "El rock nunca te desilusiona. Vos navegás en un formato, en un estilo, en una forma de vida, y cuando llegás a los 20 años de carrera te das cuenta de que era realmente como lo pensabas y lo imaginabas. Pienso que a los 60 y a los 70 vamos a seguir disfrutando del rock", finalizó.