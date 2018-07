El rey del humor vuelve a su tierra

Hace casi 20 años un mendocino de pelo largo, esmoquin desgarbado y cara triste, aparecía en el programa de Marcelo Tinelli como concursante en el popular concurso de humor "El show del chiste". Con su voz calmada, sus ojos expresivos y sus inesperadas picardías, este desconocido contador de chistes traspasaba la pantalla haciendo delirar de risa a todas las familias del país.





Y así, ganando más y más fanáticos con cada aparición y conquistando hasta al mismísimo Tinelli, Cacho Garay se convertía en el primer y único ganador del divertido concurso. Desde ese momento el mendocino daría inicio a una serie de éxitos consecutivos, giras nacionales e internacionales y presentaciones a sala llena que lo llevarían a ser lo que es hoy: uno de los comediantes más conocidos y queridos de la Argentina.





Ahora es el turno de Bajé un cambio, su último espectáculo, con el que estará presentándose en la provincia que lo vio nacer. Las funciones serán hoy, a las 21.30, en el teatro Plaza de Godoy Cruz, mañana a la misma hora en el teatro Encio Bianchi de Rivadavia y el lunes, a las 20, en el teatro Real de La Consulta.





Antes de arrancar con las presentaciones que, como él mismo destaca, tendrán una sorpresa muy importante, Cacho diálogo con Escenario haciendo un repaso por su carrera, analizando el humor, opinando sobre Tinelli, el Bailando y más.





–¿Qué sentís cuando te presentas en tu provincia?

–No hay cosa más linda cuando a uno le va bien que compartirlo con la familia, y los mendocinos son mi familia.





–Tenemos fama de ser un publico difícil y exigente...

–Muchos artistas consagrados que he tenido la oportunidad y suerte de conocer en estos 18 años siempre me decían que "el público mendocino es un público difícil" y yo contestaba no es un público difícil o exigente, el público mendocino es el mejor jurado que existe en una platea porque es un público que no regala el aplauso a no ser que el artista se lo haya ganado, no se ríe a no ser que de verdad lo haya generado, por eso no hay mejor jurado que el público mendocino.





–¿Cuál es el secreto de tu éxito?

–No creo, estoy convencido de que soy uno más de la familia mendocina, puntana, santafesina, etcéra. A quién no le gusta que a un integrante de la familia le vaya bien, no que tenga éxito pero sí que tenga proyección. Acá no hay una relación platea- escenario sino que hay una relaciona afectiva, familiar.





–¿Qué tiene Cacho Garay de diferente?

–Yo hago un humor costumbrista, nos reímos con todos y entre todos de las cosas que nos pasan a diario, nunca de nadie, así de simple. Cuando estoy en los shows cuento historias vividas años atrás y otras más actuales y veo que esposo y esposa se tocan con el codo entre sí o me miran a mí y se señalan como diciendo a nosotros también nos pasó. Por eso es un reírse todos y entre todos.





–¿Ha cambiado tu forma de hacer humor en estos 18 años?

–No, lo que cambia son las cosas, cambia la actualidad. Lo que hoy Cacho Garay habla es para reírnos con el público, reírnos ellos, no de ellos, de forma de que si algo les llega, ellos también se rían. No se trata de hacer leña del árbol caído sino de buscarle el lado bueno a las cosas.





–Hay muchas quejas sobre el humor machista, la discriminación, la falta de inclusión , ¿te sentís limitado por esto al momento de hacer tu show?

–La sociedad está hoy muy sensible, soy muy respetuoso de las cosas que la gente siente y piensa. Hay un sinfín de cosas para reírnos juntos pero hay que respetar la opinión de todos, claro que yo tengo la mía propia pero me la reservo porque es la mejor manera de respetar lo que otras piensan. Lo que no se arregla conversando, mucho menos discutiendo y tampoco llevarlo al humor es la solución.





–¿Cómo era tu vida antes de Tinelli?

–La misma vida que ahora solo que en este momento tal vez es más expuesta, por decirlo de alguna manera. Me alegra mucho que la gente me diga "qué lindo, cómo cambió tu vida" pero nadie me dijo a mi "Cacho, como has cambiado".





–¿En este momento de tu vida, volverías a participar de un formato como "El show del chiste"?

–De "El show del chiste" sí pero de este nuevo formato del "Bailando" no, porque no lo entiendo y no me atrae.





–¿Te ofrecieron ser parte del "Bailando"?

–Hace cuatro años tuve como una sugerencia para el "Bailando" pero no es lo mío. Más allá del agradecimiento que tengo para Marcelo es un programa que no tiene que ver conmigo, con como soy, no me sentiría cómodo.





–¿Seguiste en contacto con Marcelo Tinelli?

–No, pero con sus productores Federico Hoppe, el Chato Prada y Manuel Navarrete sí. Ellos siempre tienen la deferencia de llamarme, de decirme que en cuanto vuelva algún proyecto de humor me van a tener en cuenta. Con Marcelo nunca hable telefónicamente o en privado, siempre fueron encuentros casuales.





–¿Cómo sigue tu carrera?

–Primero quiero destacar que hoy vamos a tener gran sorpresa durante la función. No puedo adelantar mucho solo digo que algo relacionado con grandes artistas. Además quiero dar la primicia de que el domingo en Isla Verde vamos a dar el puntapié inicial de un proyecto que tenemos para todos los turistas que vengan a al provincia: Cacho Garay y el batacazo. Será un espectáculo itinerante que llevaremos por todo Mendoza y después también a Cosquín y al Festival de Jesús María. El año que viene también incorporaré por primera vez a Los Chimeno en mi espectáculo. Hay Cacho para rato.





