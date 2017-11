El reparto de Liga de la Justicia, a favor de un crossover con Marvel

Liga de la Justicia se estrena el 16 de noviembre y sus protagonistas, en declaraciones a NewsAsia, han comentado que les encantaría ver un crossover entre los superhéroes de DC Comics y el Universo Cinemático de Marvel. Ben Affleck (Bruce Wayne/Batman) y Ray Fisher (Victor Stone/Cyborg) han sido un poco más cautos con sus palabras, pero el resto se ha mostrado a favor, especialmente Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman) y Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman).





"Me encantaría estar (en un crossover)", declaró Jason Momoa. "¡Claro que sí! (Chris) Hemsworth, me encanta. Estar al lado de Thor, o al lado de Hulk. Es como: "¡Oh! Te voy a llevar al agua y te voy a ahogar". Más calmado, Henry Cavill (Henry Cavill/Superman) subrayó que es algo que ya se ha hecho en los cómics -DC vs Marvel (1996) y JLA/Avengers (2003), por poner dos ejemplos- y no descarta esa posibilidad, aunque no para ahora mismo. "Creo que cuando las historias empiecen a agotarse o la gente sienta que lo ha visto todo antes, sí. Pienso que hay algo ahí en el futuro".





Por el momento, ambas franquicias funcionan independientemente. Tras el éxito de Wonder Woman -821 millones de dólares en la taquilla mundial-, Warner Bros. estrenará Liga de la Justicia y Aquaman, y después tiene planteadas Shazam! y Wonder Woman 2 -más planes para Flashpoint, The Batman, Deathstroke y un largo etcétera. Por su parte, Marvel Studios regresa en 2018 con el estreno de Black Panther, Vengadores: Infinity War y Ant-Man and The Wasp y, ya en 2019, culminará su "Fase 3" con Captain Marvel y Vengadores 4.