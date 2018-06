"Cuestión de peso" tendrá su regreso a la pantalla chica través del nuevo canal de aire de Perfil, Net TV.

Después de estar en El Trece con Fabián Doman en la conducción, el reality que busca ayudar a los participantes a alcanzar el peso adecuado y difundir pautas para una alimentación saludable volverá en agosto a la televisión.





Los interesados en participar, que tengan un sobrepeso superior a 10 kilos, deben enviar un video contando su historia personal y objetivos a futuro.





La idea es que el ciclo vuelva con sus emblemáticos doctores, Alberto Cormillot y Sergio Verón, la novedad de este regreso es que en la conducción estaría en manos de Mariano Peluffo, aunque no está definido.





Por ahora no se sabe si Romina Pereiro, la nutricionista que ha formado parte del staff, estará o no en la nueva temporada: "Me enteré de que vuelve el programa, pero aún no me han llamado. Hay pocos programas que brinden espacios de salud y me pone muy contenta que esté en pantalla".





"En cuanto a la obesidad es muy importante comunicar todo lo que podamos desde nuestro lugar como profesionales. Más del 65% de la población tiene problemas con su peso. Estamos recibiendo en nuestros consultorios, chicos de 6,7 y 8 años con hígado graso, insulinorresistencia, hipertensión... todas complicaciones de la obesidad que antes sólo veíamos en adultos", destacó.





Y luego agregó: "Faltan políticas públicas, medidas que ayuden a mejorar el medio ambiente obesogénico en el que vivimos, pero también es importante que la gente en su casa sepa qué hacer, cómo cambiar sus hábitos y de qué manera hacerlo".





Con respecto a quién sería el conductor del ciclo, dijo: "Me parece que quien lo conduzca crea en la importancia de que más allá de que es un show televisivo, es un espacio importante también para comunicar salud y llegar a la familia. Pensemos que mucha gente no tiene acceso a un buen servicio de salud. Nos han contado que iban implementando los cambios en su alimentación con el programa, o preparando las recetas y bajaban. O escuchaban al doctor Cormillot dar algún consejo y lo ponían en práctica y mejoraban o tomaban conciencia de la enfermedad... Yo me divertí mucho haciéndolo. Estoy orgullosa de haber formado parte de ese panel".





