El paso de Pity por Mendoza siempre dejó mucha tela para cortar

Cristian Pity Álvarez ha pasado muchas veces por Mendoza. Hoy en el centro de la escena mediática y preso por el asesinato de un hombre de 36 años, en Diario UNO recordamos algunos pasajes de entrevistas que nos concedió entre los años 2012 y 2013. En esas notas, realizadas por Oscar Trapé, quien fue periodista de Escenario y hoy se dedica a la organización de eventos, este controvertido personaje siempre formuló declaraciones fuertes, algunas desopilantes, como cuando contó que le gustaba tomar agua del inodoro. Un resumen de aquellos reportajes y sus frases de 5 y 6 años atrás permite conocer más sobre la personalidad de este artista, personalidad sin dudas polémica por donde se la mire.





3 de enero de 2012





"Yo no sé si mis padres biológicos hicieron bien en traerme a este mundo y lo mismo pienso yo de mi hija. No sé si hice bien en traer a mi hija a este mundo. Quizá, más adelante mi hija me reproche eso y me diga: ¿Adónde me trajiste, pa? . Creo que no voy a tener alguna respuesta, no voy a saber qué decirle.





25 de noviembre de 2013

-Vos trascendés fuera de la música, sobre todo con el último video que hiciste tomando un trago con agua del inodoro...

–Sí (risas). Bueno, esas son cosas que trascienden fuera de la música, porque hay que ponerle humor a lo que uno dice. Si vos a la gente le robás una sonrisa, es un golazo, como lo que pasó con ese video. Igual sigo siendo el mismo. A mí me da vergüenza que me pidan un autógrafo, tener que firmarlo. Sólo soy un ladrillo en la pared. Nunca me consideré una estrella de rock ni nada de eso.



-¿Qué opinás de lo que piensan de vos?

–Ni me importa. En realidad no me importa ni lo bueno ni lo malo que hablan de mí. Soy lo que soy. En otras oportunidades lo dije: "Soy el mejor payaso de mi propio circo". Aunque necesitás que los demás payasos den una buena función para que no se caiga el número...



Un padre feliz y particular

Cuando Pity habla de su hija Blondie deja ver sus gestos de ternura. En definitiva, al rockero la paternidad le modificó la vida. "Me va cayendo la ficha de a poco", repite sin pausas el músico.





Aunque asegura: "No me gustan los niños cuando son muy bebés. Me gustan más cuando ya tienen noción de algo, cuando comienzan a dar algunos pasos y bailan cuando escuchan música. Ahora es como que me divierto más con mi hija porque ya está un poco más grande".





Y detalla: "Ahora cuando estoy con ella me hago el profesor de jardín y le hago algunos juegos para que se prenda. Por ejemplo, cuando hacemos algo le digo: 'Chicos, presten atención por favor. Bueno, todos ustedes van a besar a sus padres. Y la que va a empezar es Blondie. Miren cómo ella besa a su papá y luego hará un saludo.. Entonces viene, me da un beso y saluda mirando para todos lados, para ver si la están observando. En realidad es un juego bien pedagógico, que funciona a la perfección entre nosotros. Igual todavía no escucho música con ella ni nada de eso".





Quería hacer un velador con el cráneo de su abuela

Cristian Gabriel Álvarez Congui, más conocido por su nombre artístico Pity Álvarez, nació en Buenos Aires, el 28 de junio de 1972). Es cantante, compositor y músico de rock. Es conocido por ser el líder y fundador de las bandas Viejas Locas e Intoxicados.





En 1989 ingresó a la banda Viejas Locas, que al separarse en 2002​ permitió que Pity formara Intoxicados, banda que se desintegró en 2009, dando paso al regreso de Viejas Locas. Actualmente, continúa tocando con esta última banda y es el único miembro de la formación clásica que la componía.

Vivió sus primeros años en el barrio de Congreso, y más tarde se mudó al Piedrabuena ubicado en Villa Lugano . Es hijo de Gabriel Álvarez y Cristina Congui y hermano de Debora Álvarez. Su madre fue empleada doméstica, y su padre era capataz (fallecido en 1997 y a quien Pity le escribió una de sus más conocidas canciones: Homero).





Durante su adolescencia asistió al colegio Industrial Don Orione de Piedrabuena. A pesar de ser buen estudiante, era muy rebelde y problemático, lo cual produjo que en 4º año fuera expulsado del colegio al romper un rosario que le habían regalado a fin de año y con el cual Pity y sus compañeros se pusieron a jugar. Alcanzó el límite de 25 amonestaciones y fue expulsado por lo que tuvo que cursar sus últimos 3 años escolares en el colegio Reconquista de Boedo.





Esos últimos años escolares coincidieron con el ingreso al mundo de la música y al surgimiento de Viejas Locas. Cuando se escapaba del colegio, iba a su casa donde su abuela lo esperaba a veces para comer. Su relación con ella era tan buena que hasta ocultaba que Pity no asistía a clases.







Entre los dos hicieron un pacto donde acordaron que cuando ella muriera, él debía hacer un velador con su cráneo, y ella debería enviarle una señal desde el más allá. Finalmente, su abuela muere en 1990 pero Pity no pudo retirar sus restos al ser menor de edad. Él aseguró años más tarde que ella cumplió con el pacto de todos modos.





Al terminar el secundario, trabajó como encargado de seguridad e higiene en una fábrica. Según él mismo relatara para un documental, en su trabajo insistía para que cargaran los matafuegos del lugar, pero siempre recibía respuestas negativas de su jefe que se justificaba diciendo que no había presupuesto para ello. Un día, el lugar se incendió, y, paradójicamente, Pity estaba presente. El 80% de su cuerpo sufrió quemaduras lo cual le dejó secuelas psicológicas por mucho tiempo, provocándole alucinaciones donde él veía cosas incendiadas. Años más tarde se quemó la casa de Marcela (quien era su novia en ese momento), y de allí surgió su canción Fuego.







–No, el tiempo que estuve internado la pasé mal y no me sirvió para nada. La internación sólo me contuvo, pero la pasé muy mal. No hay internación o especialista que te tire una soga, parece una salita de preescolar todo eso. Te dicen que a las 12 tenés que hacer esto, a las 16 tomate esto otro y a la noche te mandan a dormir. Eso a mí no me va.–Que a todo eso lo dejás cuando hace un chispazo tu cabeza. Que tengan fe, que el chispazo siempre llega y que se puede salir de todo.