El niño que pedía para comer y se convirtió en actor

Joel Noguera, el niño de 9 años que pedía para comer en el pueblo fueguino de Tolhuin, y que terminó teniendo un papel estelar en la película Joel del director Carlos Sorín confesó que cuando sea grande quiere "ser actor".





Joel es el segundo de los cuatro hijos que tiene Graciela Noguera, una mujer misionera y separada que vive en una precaria casilla en las afueras del municipio situado en el centro geográfico de Tierra del Fuego.





El pequeño concurría regularmente a la Panadería La Unión, un parador y sitio de encuentro del pueblo, para pedirles facturas a algunos de los cientos de compradores, turistas y lugareños que pasan a diario por el lugar como escala intermedia en el viaje entre las ciudades de Ushuaia y Río Grande.





JOEL - TRAILER OFICIAL



Sorín, que había realizado un casting para la película pero no estaba del todo conforme, dijo haberse sentido atraído por la mirada del chico y lo buscó hasta encontrarlo para ofrecerle que actuara en el largometraje donde se narra la historia de una adopción tardía.





"Joel siempre iba a pedir facturas. Sabíamos del casting, pero yo no había podido llevarlo porque trabajaba. Ese día le dije que no saliera de la casa, pero se escapó y fue igual a la panadería. Hacía frío, nevaba. Como no le dieron facturas estaba con cara triste y eso vio Sorín", contó Graciela Noguera.





De ahí en más, las piezas empezaron a encajar como en un rompecabezas: Graciela trabajaba como cocinera en la misma hostería donde el cineasta estaba alojado.





"Primero no iba a dejarlo. Pero como estaba entusiasmado y quería hacerlo, finalmente accedí. Ahora está supercontento. Fue todo muy de golpe y lo estamos asimilando", agregó la mujer.





Joel concurre a la escuela Nº5 de Tolhuin, aunque viajó junto con su madre a Buenos Aires para presenciar el preestreno de la película.





"No me costó actuar en la película. Lo haría de nuevo. Es más, quiero ser actor cuando sea grande", confesó el pequeño que ahora anda en una bicicleta y usa una tablet que le regaló el propio Sorín.





"Nos hablamos y nos mandamos mensajes. Me llevo bien con él. Es verdad que lo conocí en la panadería. Yo le avisé que se había manchado la campera con el café", recordó el niño.





En la película, Joel interpreta a un chico con un pasado conflictivo que es entregado en guarda preadoptiva a un matrimonio que vive en el pueblo.





La trama del filme transita por la problemática de la adopción tardía y también por los hechos de discriminación que se producen en comunidades poco habitadas como el pequeño municipio fueguino.





Joel sostiene que "ninguna escena en particular" le costó más que otra y se entusiasma con repetir la experiencia "ni bien vuelvan a convocarme".





Su madre reconoce que desde el episodio con Sorín en la panadería, "muchas cosas cambiaron en la familia".





"A través de la gobernadora Rosana Bertone conseguí un empleo estable en una escuela. También me van a ayudar para que Joel pueda estudiar teatro en Ushuaia. Ahora todos lo saludan y lo paran para sacarse fotos. Es muy increíble lo que está pasando", reconoció Graciela.





La mamá de Joel vive también junto con su madre, un hermano y dos sobrinos. Llegó de Misiones a Tolhuin hace seis años, aunque recién hace dos años pudo traer al niño a vivir con ella.





Fuentes del gobierno fueguino contaron que la familia está siendo asistida socialmente y que Joel será ayudado para poder formarse en teatro y actuación.