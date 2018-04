El mensaje de Hugh Jackman a una niña que sufre bullying

El célebre actor Hugh Jackman es alguien muy activo en sus redes sociales. Por poner un ejemplo, en sus perfiles ha protagonizado varias bromas con su amigo Ryan Reynolds. La última, esta misma semana, cuando Jackman le dedicó una fotografía a su mujer por sus 22 años de matrimonio y Reynolds le troleaba respondiendo que él «solo les daba tres meses juntos».



Sin embargo, su último alegato en redes no ha sido en tono de humor. Jackman, que ha interpretado durante 17 años –hasta este pasado diciembre, que anunció que no lo haría más– al superhéroe Lobezno en el Universo Marvel (Reynolds es Deadpool), ha protagonizado en su Facebook una nueva heroicidad.



Lo ha hecho después de descubrir un vídeo que se ha hecho viral en Estados Unidos en el que una niña de diez años de Pensilvania, de nombre Cassidy Warner, hablaba de los problemas de bullying que sufría en el colegio al que va, la John Adams Elementary School. A través de cartulinas, contaba que había empezado a ser acosada por sus compañeros «en el primer curso» (está en cuarto de Primaria) y que sufría escupitajos, empujones, insultos, patadas, pisotones, vejaciones, tirones de pelo, o que cuando llegaba a una mesa para sentarse, el resto de niños se levantaban y se iban.



La joven iba incluso más allá. «Me amenazan con asesinarme, aunque me dicen que me mate yo a mí misma. Y nadie hace nada», explica la niña. Sin embargo, Jackman sí que ha querido hacerlo, en un mensaje que ha colgado en su cuenta de Facebook acompañando el vídeo y en el que ha mostrado su apoyo a la niña.



«Hola Cassidy. Soy Hugh. Quiero que sepas que eres adorable, especial e inteligente. Eres fuerte, divertida y preciosa tanto por dentro como por fuera», empieza escribiendo el actor. «¡El bullying no está bien!», considera. «Por favor, nunca dejes de pedir ayuda. La encontrarás en las personas y los lugares en los que no lo creas posible. Yo soy tu amigo», expresa el reconocido intérprete.



La publicación de Jackman, conocido también por sus papeles en «Prisioneros», «El truco final», «Van Helsing», «Los miserables» –que le hizo ganar en 2013 el Globo de Oro a mejor actor y ser nominado al Oscar– y en la reciente «El gran showman», no tardó en hacerse viral. En apenas unas horas, sumó cerca de 30.000 reacciones y miles de comentarios en apoyo a la pequeña, que ha encontrado un superhéroe inesperado.