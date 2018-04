El mendocino Alejandro Fadel estará en Cannes 2018.





Muere, monstruo, muere, nuevo trabajo del mendocino Alejandro Fadel, quedaba varios lugares para completar. Este jueves 19 se dieron a conocer los títulos restantes, que incluyen a nuevo trabajo del mendocino Alejandro Fadel.





Según sus realizadores, "Muere, monstruo, muere", es "un film de autor, pero con mucho monstruo, asesinatos sangrientos y efectos visuales".





Será el segundo film argentino en Un Certain Regard tras la elección de El Angel, de Luis Ortega, en la 71ª edición (8 al 19 de mayo) en que no habrá otros representantes iberoamericanos en sección oficial.





Los anuncios finales fueron los siguientes:

Competencia Oficial





-Un couteau dans le cœur (Knife + Heart), segundo largometraje del francés Yann Gonzalez (Les rencontres d'après minuit ), con Vanessa Paradis.





-Ayka du kazakh, del kazajo Sergei Dvortsevoy, (Tulpan, ganadora del premio Un Certain Regard en 2008)





-Ahlat Agaci (The Wild Pear Tree / Le Poirier sauvage), del turco Nuri Bilge Ceylan, ganador de la Palma de Oro en 2014 con Winter Sleep.





Fuera de Competencia

Tras haber sido considerada "persona non grata", el festival "indultó" al danés Lars Von Trier, ganador de la Palma de Oro en 2000 con Bailarina en la oscuridad, y exhibirá fuera de concurso The House That Jack Built, con Matt Dillon y Uma Thurman.





Un Certain Regard

-Donbass, del ucraniano Sergei Loznitsa (será la apertura de la sección el miércoles 9)





-Muere, monstruo, muere (Meurs, monstre, meurs), del argentino Alejandro Fadel.





-Chuva E Cantoria Na Aldeia Dos Mortos (The Dead and the Others / Les Morts et les autres), del portugués João Salaviza y la brasileña Renée Nader Messora.





Por lo tanto, Un Certain Regard tendrá 17 títulos.





Proyecciones de Medianoche

-Whitney, documental del escocés Kevin Macdonald sobre la cantante Whitney Houston.





-Fahrenheit 451 (HBO), del estadounidense Ramin Bahrani, con Sofia Boutella, Michael B. Jordan y Michael Shannon, nueva adaptación de la novela de Ray Bradbury que ya hiciera François Truffaut, du roman de Ray Bradbury.





Película de Clausura

Cannes retoma la tradición de incluir un film de cierre a proyectarse el sábado 19 de mayo, día en que se estrenará también en los cines de Francia





-The Man Who Killed Don Quixote, del británico Terry Gilliam, con Adam Driver, Jonathan Pryce y Olga Kurylenko.





