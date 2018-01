El mayor fracaso de Star Wars: Los últimos Jedi

Star Wars: Los últimos Jedi no ha conseguido convencer al segundo mercado cinematográfico a nivel mundial, China y fue retirada de todas las salas de cine.

Pavilions, una de las cadenas de cines del país, en boca de su portavoz, Jimmy Wu, ha confirmado que la película se ha retirado ya completamente de las salas y que "ha hecho una taquilla mucho peor" de la que se esperaba.

¿Por qué? Pues para empezar porque los chinos cada vez se interesan menos por la saga. Lo primero que hay que tener en cuenta a este respecto es que 'Star Wars' no cuenta con una base fan en este país en el que la trilogía original nunca contó con una amplia distribución ya que en el momento en que la franquicia de George Lucas estaba despegando, allí andaban recuperándose de la Gran Revolución Cultural, vamos que estaba la cosa como para preocuparse por asuntos galácticos. Como consecuencia China se ha quedado sin base nostálgica a la que recurrir. "'Star Wars no tiene legado aquí", asegura Wu, "haría falta algo fresco para ganarse a la audiencia". Y algo fresco no es lo que se encontraron los chinos cuando fueron a ver 'El despertar de la fuerza', una cinta que cerró taquilla en el país con unos 124 millones que distan mucho de los menos de 50 con los que se va a tener que conformar 'Los últimos Jedi'.

124 millones para un despertar que aterrizó en las pantallas de todo el mundo rodeada de una expectación como para impulsar un carro sin ruedas y con una cantidad ingente de referencias a unas películas desconocidas para la mayoría de los espectadores chinos. Sea como fuere el Episodio VIII, es muy difícil no pensar que la mitad del interés se perdió en aquel mismo instante. Aún así James Li, co fundador de la firma de estudio de mercado Fanink, asegura que la saga cada vez llama menos porque el Episodio VII puntuó por encima de la media en relación a lo que había gustado, si el público la recomendaría y si cumplía expectativas, mientras que 'Rogue One' llegaba a la media con pinzas y 'Los últimos Jedi' se ha quedado por debajo. Lo cierto es que la cosa va de mal en peor para uno de los productos más exitosos de Disney que esta renunciando poco a poco al segundo mercado cinematográfico más importante.