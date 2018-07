El marginal 2, un éxito de audiencia

Pablo Culell, productor general de El marginal 2, parte de Underground, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó sus sensaciones de este impactante estreno de la segunda temporada de la historia por la TV Pública, que alcanzó un promedio de 9.6 puntos de rating, cifra histórica para la emisora para una ficción.





El martes por la noche se estrenó la segunda temporada de El marginal, que cuenta la historia previa a la primera parte. Claro, los Borges (Claudio Rissi y Nicolás Furtado) ingresan al penal San Onofre y deben conseguir un lugar para vivir y conocer a sus compañeros de prisión.





"Estamos con una felicidad enorme. No solamente porque hicimos un rating que superó todas las expectativas para la TV Pública, hacer casi 10 puntos, con picos de 12 y un share de 30, es impresionante. Hacía añares que una ficción no hacía esos números, creo que la TV Pública sólo hace eso con partidos de fútbol y esto nos hizo acordar un poco lo que pasó con Tumberos en América, en 2002, cuando nadie le daba una gran performance porque no era un canal con tradición de ficción y sin embargo casi hace 20 puntos y supera a los canales líderes. Esto vuelve a suceder con El Marginal", comentó Culell.





A diferencia de la primera parte, en esta entrega, no participa Juan Minujín y se incorporó Esteban Lamothe , además de Roly Serrano.





"La expectativa que generó la primera temporada, el recorrido que hizo hasta llegar a Netflix, recorrer el mundo, y la cantidad de premios que ganó acá y en el exterior, generó una legión de fans que esperan con mucha expectativa esta segunda temporada y sucedió lo que sucedió", argumentó.





Culell con mucho entusiasmo y satisfacción continuó: "Cuando algo genera en el público empatía y hay un producto sólido y fuerte que impacta con grandes personajes y gran realización, la gente responde en cualquier pantalla, mucho más si el programa es inédito".





"Ayer no podíamos creer el número que estábamos haciendo, sí esperábamos un muy buen número, pero no llegar a los dos dígitos. Feliz porque a la gente le encantó por los comentarios que estamos teniendo. Con Sebastián Ortega, que en este momento está en Miami, no parábamos de comunicarnos y contándole lo que pasaba acá. En Tecnópolis mostramos el estreno con casi mil personas y todo el elenco", expresó Pablo.





La precuela de la historia, en la que los Borges ingresan al penal y se encuentran con el Sapo (Roly Serrano), no solamente fue un éxito por su audiencia sino recibió muy buenas críticas en cuanto al contenido.





"Estamos muy orgullosos de hacer este tipo de contenidos y que la gente responda. Esto sumado al gran presente de 100 días para enamorarse, más el oro para Un gallo para Esculapio, corona un gran año para Underground. Con todo el equipo de El Marginal estamos muy satisfechos de haber continuado y que la TV Pública nos haya apoyado nuevamente".





Todos los martes, desde las 22, se podrá ver la segunda parte de El marginal y los fanáticos ya esperan que se suba a la plataforma de Netflix, al igual que la primera.





"El marginal no solamente es un éxito de audiencia y crítica sino que es un embajador cultural de un producto nacional que puede verse en todo el mundo y puede venderse el formato. Es una inversión tanto para el Estado como para nosotros como privados, en esta mixtura de producción, más que rendidora a todo nivel", finalizó el productor.





Fuente: Primicias Ya