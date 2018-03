Le paraliza el corazón a todos los ricoteros y lo vuelve a hacer funcionario. A pocas horas de decir que abandonaría los escenarios para siempre, el Indio Solari se retractó de su postura.

Fue su mánager, Julio Sáez, quien advirtió "¿si va a volver at tocar en vivo? Eso no va a pasar... a lo sumo buscaremos alguna forma digital para reemplazar ese contacto". El último show del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue el 11 de marzo de 2017, en Olavarría, donde dos personas murieron producto de una avalancha.

Cuando todo era cara tristes entres sus seguidores, una publicación encendió la luz. En el blog Redonditos de Abajo, sitio donde Carlos Solari se comunica con sus fans, apareció una publicación.

"Ante la repercusión obtenida por una nota aparecida en el día de hoy quiero aclarar que la declaración de no tocar más en vivo fue prematura no contando con mi conocimiento", expresó el vocalista. Nuevas esperanzas de una misa ricotera.