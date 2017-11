El llanto de un actor de Game of Thrones

El invierno se acerca... pero para la última temporada de 'Juego de Tronos' aún queda bastante. Los fans de la serie de HBO tendrán que esperar hasta 2019 para saborear los últimos seis episodios de una de las historias más exitosas y populares de los últimos tiempos, pero hay quien ya sabe qué es lo que va a pasar. Nadie suelta prenda -ni siquiera La Montaña, a quien le preguntaron en Esquire-, pero hay quien no ha podido resistir la tentación de compartir sus emociones: Kit Harington sabe el final. Y lloró como un niño al leerlo.

Así lo ha confesado el actor que da vida a Jon Nieve en el programa The One Show: "Tuvimos la primera lectura la semana pasada, así que ahora lo sé todo. ¡Y lloré al final! No fue por nada en particular. Tenéis que recordar, han sido ocho años haciendo esta serie. A nadie le importa más que a nosotros mismos", ha asegurado. "Me pongo un poco triste cuando pienso en ello... Será raro decir adiós a todo el mundo y tener las últimas escenas con algunas personas", ha añadido Harington, que ha asegurado también que, tan pronto acabe el rodaje, se cortará su melena de una vez por todas. Y a ver quién es capaz de reconocerle después de tanto tiempo en la piel del (falso) bastardo de los Stark.

El rodaje de la octava -y última- temporada de 'Juego de Tronos' ya ha dado comienzo. El final se acerca, y promete ser emocionante.