El libro del desierto, un gran clásico adaptado

"Es una obra muy entretenida, dinámica y con una gran puesta en escena. Hay coreografías, música en vivo, un gran vestuario y actuaciones muy divertidas. La puesta tiene un ritmo excelente y es muy divertida de ver para grandes y chicos", comenzó contando Francisco Pancho Carrasco. El actor y director, quien protagonizó la premiada película Road July, y hoy enseña actuación y produce y dirige fiestas de la Vendimia. También se destaca como humorista en radio La Red Mendoza 94.1 y es el director de El libro del desierto.





Esta divertida obra conjuga el humor, la música y la aventura con un mensaje de valorización de nuestros recursos naturales.







"Es importante mencionar que la obra está dirigida a un público a partir de los cinco años, hasta los 100", dijo el director haciendo referencia a que no hay límites de edad. La propuesta comienza el martes y se extenderá hasta el 22 de julio, en doble función, a las 16 y 18, en el teatro La Compañía–¿Cómo surgió la idea de adaptar la historia de El libro de la selva?–Siempre me gustó esta historia, que se estrenó allá por 1967. Y luego, el año pasado, se reestrenó. Pero el desafío fue adaptarla a nuestra tierra, nuestro animales y a la problemática de cuidar nuestros recursos naturales. Allí fue donde trabajamos intensamente para hacer un trabajo impecable, con un equipo increíble. El libro del desierto es claramente la adaptación del clásico El libro de la selva a nuestra geografía, su flora y su fauna.–¿Cuál es la sinopsis?–Esta maravillosa historia ocurre en un tiempo ancestral, en la inmensidad del desierto del Cuyum, donde la protagonista, Eluney, ha sido adoptada por una manada de zorros, y criada hasta los once años de edad. Pero la próxima luna en cuarto creciente traerá el fin de la espera del gran depredador de los Andes, el puma Kalén, quien regresará a cumplir su promesa de matar a la pequeña y cortar así con la maldición de la niña transformada en sequía. Eluney deberá sortear un sinfín de aventuras junto a su compañero, el guanaco Cusi, quien deberá lograr llevarla a la aldea más próxima de los hombres, antes de que sea demasiado tarde. La persecución será incansable–¿De qué otros recursos te valés para que la puesta sea atrapante?–La obra conjuga el humor, la música y la aventura con un mensaje de valorización de nuestros recursos naturales. El espectáculo cuenta con más de veinte artistas en escena entre actores, bailarines y acróbatas, música original e interpretada en vivo y numerosas sorpresas entre los originales diseños escenográficos y de utilería. Un enorme equipo de talentosos artistas está detrás de esta producción. Yo pienso que realmente los espectadores se van a sorprender.–¿Sería tu regreso a trabajar en obras para chicos?–Sí, entre tres o cuatro años hace que no escribía o dirigía para chicos. Este ha sido un gran desafío. El equipo de personas que armamos es realmente maravilloso y sobre todo muy talentoso. El trabajo de cada uno de los actores sobre el escenario hace una interpretación brillante.–¿El teatro acompaña perfectamente la puesta?–La verdad es que el teatro La Compañía es hermoso. Tiene butacas sumamente cómodas. Es calefaccionado y cuenta con todas las comodidades. Además hemos armado una escenografía que va a sorprender. Sin dudas que todas las condiciones están dadas para una gran puesta.