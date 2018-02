El ingeniero de sonido de Los Beatles, en Argentina

Geoff Emerick, el ingeniero de sonido que trabajó en los discos más revolucionarios de Los Beatles y además, con artistas como Pink Floyd, Supertramp y Elvis Costello, entre otros, visitará por primera vez la Argentina en abril para ofrecer una serie de charlas para profesionales. También grabará una canción inédita de Alejandro Lerner.



El responsable del sonido de los discos Revolver, Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band, Abbey Road y el llamado Álbum Blanco, entre otros, ofrecerá los días 13, 14 y 15 de abril una master class para unas 20 personas, en el estudio El Pie. Luego participará en una charla abierta en La Plata, en un teatro que aún no fue confirmado, de la que serán parte varios músicos locales, de quienes se espera que interpreten canciones del legendario cuarteto de Liverpool.



Como parte de sus actividades, Emerick se sentará a la consola de los estudios El Pie para registrar una canción de Alejandro Lerner, titulada La otra salida, a la que el propio autor calificó en charla con Télam como una composición "medio darky, tecno, con una dinámica interesante y algunos cambios de ritmos que son más complejos, no como una balada estática".



Este tema es producido además por Martín Kano, también ingeniero de sonido y responsable de la presencia de Emerick en el país por primera vez, con quien tomó contacto al participar en noviembre pasado de la ceremonia de entrega de los Grammy Latinos.



"En el marco de los Grammy Latinos hay una serie de eventos con charlas para productores e ingenieros. Al terminar una de ellas hubo una recepción y ahí conocí a Geoff Emerick. Fue todo muy casual, se dio la oportunidad de cruzarlo en otras actividades y hablamos sobre la posibilidad de que venga a la Argentina, lo que le resultó atractivo. Así que cuando volví, cruzamos mails y le presenté una propuesta formal", narró Kano a Télam.



Y añadió: "Se me ocurrió hacer una master class porque acá hay muy buenos técnicos e ingenieros, pero esta clase de personas son próceres. Ellos inventaron la industria y está bueno que nos dejen su legado".



La propuesta de Kano a Emerick despertó el interés de la comunidad musical local, entre ellos, la de Alejandro Lerner, un acérrimo fan y coleccionista de material de los Beatles, quien de inmediato puso a disposición su estudio El Pie, y todo el soporte técnico y humano necesario para el desarrollo de las masters class.



"Va a ser un encuentro fundamental para mí y para todos los que participemos. Es un evento emocional y creativo de altísimo nivel. Estamos hablando de una movida revolucionaria que empezó en Liverpool y terminó en Abbey Road. Tener de primera mano a la persona que fue parte de esa revolución creativa es una experiencia única para nuestra vida y para nuestra carrera, así que estoy muy agradecido de lo que podamos hacer", explicó Alejandro Lerner, autor de Todo a pulmón, entre otros clásicos.



El "bombardeo de mails" recibidos por consultas sobre los requisitos para participar en las jornadas de entre 8 y 12 horas con Emerick, de acuerdo a lo comentado por Kano, se condice con el status con el que cuenta nuestro país, de ser el que cuenta con más fans de los Beatles en toda Latinoamérica, una influencia notable en el rock local.



Entre esos fans puede inscribirse el propio Lerner, cuya devoción por el cuarteto de Liverpool lo llevó, incluso, a realizar viajes a Londres para conseguir material incunable, como los demos en guitarra acústica de las canciones del Álbum blanco y cintas con distintas zapadas y ensayos de la banda.

Aunque en su haber existen encuentros con el propio George Martin o incursiones en los míticos estudios Abbey Road, el músico ubica esta experiencia de grabar con Geoff Emerick en un lugar muy especial.



"Además del carácter emocional, que es indescriptible, el aporte que le puede hacer a mi música no se puede medir. No sé si le voy a pedir algo específico. En este caso, me pondré más en una actitud de aprendiz. Es un aporte enorme cultural, personal y para mi país su presencia", se entusiasmó.



En tanto, aún queda por definir cómo será el evento público que se realizará en La Plata, aunque se estima que se tratará de una conferencia, la cual será coronada con reconocidos músicos argentinos interpretando canciones de Los Beatles.



Una de las aspiraciones de Lerner es interpretar la canción Golden Slumbers, incluida en el disco Abbey Road, junto a una cinta con las voces de Los Beatles en la parte de los coros, y que Emerick se ponga al frente de la grabación.



Geoff Emerick ingresó a trabajar en los estudios EMI a los 16 años como asistente de Norman Smith, el ingeniero de sonido de los primeros discos de Los Beatles, lo cual lo ubicó como testigo privilegiado de los primeros pasos en estudio del grupo.



Cuando Smith se convirtió en productor, en 1966, el productor George Martin reclamó que fuera Emerick quien lo remplazara en la consola como ingeniero.



Su primera grabación como ingeniero "titular" fue la canción Tomorrow never knows, del disco Revolver, en el que implementó un revolucionario método para lograr el efecto pedido por John Lennon, quien quería que su voz sonara "como el Dalai Lama recitando un sermón en la montaña".



Emerick trabajó con Los Beatles hasta su disolución, además de participar en sesiones de EMI para grupos como Pink Floyd y artistas como Judy Garland.



A lo largo de su trayectoria, trabajó además en discos solistas de Paul McCartney, Elvis Costello, Supertramp, Art Garfunkel, la Mahavishnu Orchestra y Ultravox, entre otros.



También escribió varios libros en los que transmite su experiencia en la consola de sonido, con textos que combinan aspectos técnicos y anécdotas, principalmente ligadas a los Fabulosos Cuatro.



