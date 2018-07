El infierno y el amor también se pueden unir

Sucedió en colores es un libro surgido de la imaginación de Liliana Bodoc, que en cada uno de los cinco relatos que lo componen, asocia un color a la acción.





En este caso, el elenco de Míralo Eh!- Teatro decidió, hace un par de años, concentrarse en el color de la pasión –los otros son el blanco, amarillo, negro y verde– y así surgió Cuento rojo, adaptación del texto de la escritora que desde mañana y hasta el domingo que viene los chicos podrán disfrutar en el Espacio cultural Julio Le Parc.





La directora de esta puesta, Florencia Manino, recordó la génesis de este proyecto y la nueva mirada que ha tenido para el elenco volver a interpretar esta obra, luego del fallecimiento de Liliana Bodoc el pasado 6 de febrero.





–Ellos nos hacen replantearnos muchas cosas. El público infantil es muy crítico y súper honesto. Las preguntas que hacen las realizan desde una honestidad total, por eso es un desafío hacer un infantil.





Cuándo

desde mañana y hasta el domingo 22, a las 16

Dónde

Espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén), Sala Armando Tejada Gómez

Entrada

$80



"Nosotros empezamos con Cuento rojo en el 2016, la estrenamos en la Feria del Libro. Queríamos hacer un infantil y uno de los chicos era conocido de Liliana Bodoc, entonces estaba dentro de nuestras posibilidades llevar su literatura, lo que ella poéticamente significa para Mendoza, para los niños en general, por las particularidades que tiene su literatura. El desafío era lograr trasladar esto al teatro", refiere Manino.–Debe serlo, porque su lenguaje es muy poético...–Totalmente, entonces era ver cómo a ese texto lo llevábamos al teatro manteniendo al mismo tiempo esa poesía. Era todo un desafío trasladar esa poética a una imagen, sin olvidar que un infantil tiene que tener comicidad.–Había que llevar el cuento a un código escénico...–Exacto, por eso aclaramos que no es el cuento tal cual lo pueden leer, sino una adaptación a lo teatral. La búsqueda fue ver desde dónde empezábamos a contar esta historia, que es distinta a otras versiones que hemos escuchado que se han hecho de Cuento rojo, que particularmente en su momento no las quise ver a propósito, para no influenciarme.–¿Por qué eligieron esta historia?–Nos gustaba mucho Sucedió en colores, donde cada cuento está representado por un color y todo lo que sucede en esa historia hace referencia a ese color, tanto objetos, como elementos más abstractos, como el amor o el infierno, que en este caso representan al rojo. Nos gustó la historia, lo que se quiere decir y porque eran interesantes las imágenes que despertaba para llevarlas a escena, porque si bien las cinco historias son increíbles desde lo literario, los personajes de Cuento Rojo nos parecieron más apropiados para llevar a escena–¿Les gustó ese diablo que se enamora de Rubilda, la vendedora de manzanas?–Liliana tenía una visión diferente del diablo, precisamente porque se enamora, es visión humanizada del personaje, que por ahí se aparta de esa imagen de terror que podría asustar a un niño. La nueva literatura infantil tiene personajes donde ya no están los malos y los buenos como antes, hoy un Frankenstein es más humano y hasta podemos entender por qué es así y con este diablo pasa lo mismo: trabaja en el infierno y por eso tiene esas características, lo cual no quita que se enamore.–Luego de la muerte de Liliana, ¿esto lo sienten ahora como un homenaje a ella?–Sí, hoy es así, es un homenaje. En lo personal, agradezco que la pudiésemos hacer antes y haber tenido la posibilidad de hablar con ella acerca de esta obra y hacerle ese homenaje en vida, que por ahí no es lo más habitual que suceda.–¿Cómo han manejado estéticamente la presencia del color rojo?–Buscamos que los objetos que ella describe como rojos estén en ese color, si bien aparecen otros colores en escena, porque si fuera todo rojo no se destacarían. Hemos buscado contrastarlos, para que lo que es rojo resalte, pero sí está presente todo el tiempo, tanto en la escenografía como en el vestuario y hasta en la luz misma.–En estos dos años que han hecho la obra, ¿cómo ha sido la recepción de los chicos?–Este año tuvimos la posibilidad de hacer un ciclo para escuelas en el Julio Le Parc, que lo bueno que tenía era que al final de la obra podíamos hacer un desmontaje. Entregábamos una guía didáctica donde los chicos podían hacer una comparación de lo que era lo literario y el hecho teatral.–¿Leían el cuento antes?–Ellos trabajaban lo literario antes de ir a la función, la veían y la actividad posterior al espectáculo era hacer esta comparación. Así veían qué es una adaptación, veían la historia desde la literatura y luego en el espectáculo. Cuando uno lee tiene una imagen, se genera un personaje y luego cuando lo ves quizá no era como lo imaginabas, quizá es totalmente diferente. Y eso era parte de la experiencia,–¿Es cierto que el público infantil se distingue por ser muy crítico?