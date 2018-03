El Indio Solari desmintió a su manager y puso en duda un show

El rockero Carlos Indio Solari desmintió ayer a su manager, Julio Sáez, quien había anunciado que el músico no iba a realizar más shows en vivo, y consideró que la afirmación "fue prematura".



En el blog Redonditos de Abajo al mediodía Solari escribió: "Ante la repercusión obtenida por una nota aparecida en el día de hoy quiero aclarar que la declaración de no tocar más en vivo fue prematura no contando con mi conocimiento".



En un reportaje, Sáez generó la polémica al afirmar que "¿si va a volver a tocar en vivo? Eso no va pasar... a lo sumo buscaremos alguna forma digital para reemplazar ese contacto, pero para eso todavía falta".

El Ruiseñor, el amor y la muerte será el titulo del nuevo disco de Carlos Indio Solari y su grupo los Fundamentalistas del Aire Acondicionado que saldrá a la venta este año.



En las redes sociales circulan fotos del arte del disco, la tapa y los créditos, que incluirá 15 canciones en las que tocaron Baltasar Comotto y Gaspar Benegas en guitarras, Fernando Nale en bajo, Martín Carrizo en batería, Deborah Dixon y Luciana Palacio en los coros, entre otros.



En una charla reciente con Télam, Gaspar Benegas y Baltasar Comotto confesaron que ya habían grabado sus intervenciones.



Solari pasó más de dos años en su estudio Luzbola trabajando en las canciones que formarán parte de este nuevo trabajo y se espera que el álbum este a la venta en abril o mayo, aunque quizás estas filtraciones aceleren los tiempos.



Los problemas de salud que afronta el cantante, sumados a los de su baterista e ingeniero de sonido, Martín Carrizo, que padece esclerosis lateral amiotrófica, hicieron que las sesiones de grabación se tornaran intermitentes y se estiraran más de lo planeado.



La portada incluye una foto antigua de una pareja posando en un paisaje campestre y entre las canciones se cuentan títulos como Pinturas de guerra, Strangerdance, El ruiseñor, el amor y la muerte, La moda no es vanguardia, El tío Alberto en el día de la bicicleta, La pequeña mamba, La ciudad de los encandilados, El que la seca la llena y Canción para un terrorista bonito y A bailar que no hay infierno.

El domingo pasado se cumplió un año de la última presentación en vivo del ex vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la que fallecieron dos personas y decenas resultaron heridas.



Por el hecho, hay una causa penal abierta contra los productores Marcos y Matías Peuscovich por la supuesta sobreventa de entradas y la falta de organización, lo cual, en teoría de la Fiscalía, causó la muerte de Juan Francisco Bulacio y Javier León.