El Indio Solari deja los escenarios

El último show del Indio Solari fue hace casi un año, el 11 de marzo de 2017, en Olavarría, donde murieron dos personas en una avalancha mortal. Desde ahí Desde hace un largo tiempo se habla de un posible alejamiento de los escenarios.



Finalmente, lo confirmó su mánager, Julio Sáez, el músico se alejará de los escenarios. "No creo que de más reportajes. Pronto saldrán sus memorias y en parte él va a hablar a través de eso. O quizás de algún que otro mensaje a través de Marcelo Figueras, quien escribió su biografía. ¿Si va a volver a tocar en vivo? Eso no va pasar... a lo sumo buscaremos alguna forma digital para reemplazar ese contacto, pero para eso todavía falta".



"Tengo un Parkinson que me está pisando los talones pero les aseguro que no me voy a bajar tan fácil de un escenario", reveló el Indio en el documental "Tsunami" (2016) realizado por Mario Pergolini con la dirección de Julio Leiva y Maximiliano Rodríguez. Pero, más allá de sus problemas, el Indio reconoció que sigue apostando: "Me aferro a la vida, si no me pego un corchazo y se terminó".