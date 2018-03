El humor es el protagonista principal

Esta noche y mañana, el teatro Imperial de Maipú, recibirá un fin de semana cargado de risas. Es que la agenda del cine teatro ubicado en Perón y Pescara del citado departamento empezará la jornada de hoy, desde las 22, con una Noche de humor, monólogos y stand up.



Mañana será el turno del clásico protagonizada por Suárez- Quiroga. Las entradas para los espectáculos se pueden adquirir en las boleterías del teatro y tienen un valor de $100. Además, los jubilados y estudiantes tendrán acceso a un 2x1. Los que también contarán con este beneficio son los que posean la tarjeta Club UNO La Nación.



Apertura a toda risa

Con desopilantes historias que desatarán la risa de los espectadores, Laura Cortez, Jéssica Echegaray, Charlie Pelayes, Gustavo Ludueña, Pablo Tagua y Martin Montero, presentan un show de exclusivo estreno en Imperial Maipú. Historias que pasean por las urgencias cotidianas, el amor y desamor, lo que decimos de otros y lo que observamos de nosotros mismos, todo en un desfile de mónologos y sesiones de stand up, llevados adelante por talentosos artistas mendocinos. Produce: Carlos Gigena.



El Trámite, un clásico del humor

Estrenada en Perú en 1996, esta obra lleva más de 30 años de éxito, la pieza que escrita e interpretada magistralmente por los talentosos actores mendocinos Ernesto Suárez y Daniel Quiroga, muestra en tono de sátira, la burocracia de las estructuras oficiales. Hablada en un lenguaje cotidiano, El Trámite muestra a las víctimas y victimarios que generan las estructuras públicas. La obra también toca muy de cerca, la marginalidad homosexual, dejando al descubierto un sistema burocrático que parece no cambiar con el paso de los años, sino que se renueva tecnológicamente para provocar el mismo estancamiento.