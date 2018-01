Javier Pulpo Montalto es compositor, cantante, guitarrista, baterista y productor musical. El ex Choco Güon transitó un 2017 intenso. Presentó su primer disco solista El hombre Elefante, que ganó el Premio Escenario, a mejor disco solista.





Charlando con Escenario nos contó, para arrancar la nota, por qué llegó a la música. "Por accidente, como casi todo en mi vida. De adolescentes, fuimos a la sala de ensayo del hermano de un amigo cuando no estaban, y nos pusimos a hacer quilombo con los instrumentos. Como fui el único que pudo hacer ritmos con la batería, a la primera sentada me tildaron de bueno, y como soy sensible a los elogios, acá estoy, con mi Premio Escenario a mejor disco solista masculino del 2017", contó entre risas el Pulpo.



Pero lo que pocos saben quizás es que sus comienzos fueron en el folclore: "Del año 2002 hasta el 2006 fui baterista de folklore, donde, además de grabar discos y ganar un PRE Cosquín, giré por los escenarios más importantes del país como Cosquín, Jesús María, Festival de la Tonada, Americanto, etc. Allí compartí escenario con los artistas más populares del folklore argentino, como Soledad, El Chaqueño, Los Nocheros, entre otros".





–¿Cuándo arrancás con Chocogüon?

–En el 2008 formo la banda de folk/pop rock, llamada Chocogüon, con la que en el 2009 grabamos el primer disco con el que rondamos por escenarios de distintos puntos de Argentina y Chile, ganando algunos premios, como el Premio Escenario a mejor banda joven del año. En el 2014 hicimos el segundo disco producido por Lisandro Aristimuño. Este fue editado a fines del mismo año y presentado en el 2015.





–¿En el 2017 llega tu etapa solista?

–Así es, en el 2017 fui convocado como cantante de la banda estable de la Fiesta Nacional de la Vendimia en el teatro Griego Frank Romero Day, junto a Los Trovadores de Cuyo. Luego de la Vendimia, en julio del 2017, llega mi primer disco solista, llamado El hombre elefante, de indie/folk y rock alternativo. Este material lo compuse y realicé la producción, ganando a finales de este mismo año, el premio a Mejor disco del 2017 lo que es una gran alegría.





–¿Cómo te describís?

–Como un tipo que hace canciones y sale a cantarlas, además de producir para otros artistas. Nada más, creo que con eso me vendo bien.





–¿Qué significó ganar el Premio Escenario?

–Un montón, porque venía de quedarme sin banda y tenía que hacer algo, ese algo se transformó en mi primer disco solista el cual me llevó un año componerlo, producirlo, grabarlo y editarlo, el premio fue como un "lo lograste".





–¿Has ganado otros premios?

–Algunos con Chocogüon, pero como solista es el primero





–¿Qué es lo que más te costó o qué cambiarías?

–Definitivamente lo más difícil fue conseguir dinero para poder hacerlo (aún debo el mastering). En cuanto a qué cambiaría por ahí me dan ganas de volver a grabar algunos temas, sumando un sonido y subirlo a la red pero estoy conforme con el resultado.





–¿Qué significó este disco para vos?

–Significó el comienzo de una nueva etapa, fue el quiebre más importante de mi vida, donde todo lo encaro solo y como siempre digo, donde todo es gracias a mí y todo es culpa mía.





–¿Cómo fue el trabajo con el equipo en general?

–Hermoso porque además grabé el disco en los estudios de mis amigos, como también en mi casa y con mis amigos, fue un proceso súper natural.





–¿Cómo músico qué es lo que soñás para tu carrera?

–El otro día me preguntaron: ¿qué harías si ganaras muchos millones en la lotería? Y me encontré pensando que haría lo mismo que hago ahora, canciones, discos, quizás con mejores herramientas, pero en definitiva, ya hago lo que siempre quise hacer. Por ello la respuesta sería sueño ganarme la lotería.





–¿En qué producciones estás trabajando?

–En este momento estoy produciendo dos discos. El de Carla Petrus y el disco de una cantante sanjuanina que se llama Guadalupe Zuleta.





–¿Cómo te imaginas en 10 años?

–Espero que más flaco que ahora y con más premios como este.





–¿Cuáles son los planes para este año?

–Ahora la gira de mi disco El hombre elefante sigue por Bariloche, luego La Rioja y después de Vendimia central (donde participaré como cantante) me voy para mover el disco por Buenos Aires. Además de eso ya estamos armando para filmar algunos videos para mover por la RED.





El álbum debut

El hombre elefante es el primer disco solista de Javier Montalto en donde recopila once canciones de su autoría, junto con sus arreglos y producción musical.





Grabado en los estudios Doble Pulgar, Reloj de Arena, El divino y Vinderman House, contó con la participación de los músicos mendocinos Leandro Riolobo, David Tchrikishvili, Javier Romero, Leo Mut, Daniel Vinderman, Victor Silione, Sandra Amaya y Daniel Martín.



El álbum se encuentra disponible en Youtube, Spotify y en formato físico.



En la actualidad, además de girar, presentando su disco, El Hombre Elefante, se encuentra produciendo discos de bandas y solistas, tanto de Mendoza, como de otras provincias del país.