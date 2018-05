El genio detrás de los cantantes más famosos

Quizás el público no reconozca su nombre, pero sus canciones han marcado a fuego los corazones de América Latina. Es que Roberto Livi es de los autores y productores latinos más importantes de los últimos 50 años en el mundo de habla hispana. Escribió más de 750 canciones entre las que se encuentran La carretera, Cuidado amor, Cómo han pasado los años, Lo voy a dividir, 40 y 20 y Toco madera, trabajó con los artistas más importantes del mundo: Julio Iglesias, Roberto Carlos, Chayanne, Sting, Raphael, José Luis Rodriguez, Rocío Durcal y, como si fuera poco, lanzó su nueva canción La puntita.



Con varios Grammys en su haber, tras haber sido reconocido en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos y de haber recibido la Medalla honorífica de la Universidad de Miami, en reconocimiento a su destacada labor durante más de 40 años de carrera como creador, Livi vuelve a su primer amor, el canto, con un tema que ya está causando sensación.



En medio de su gira promocional Escenario tuvo el honor de conversar con el multipremiado artista sobre su vida, la fama, sus colaboraciones con los cantantes más famosos, la nueva generación de estrellas y, por supuesto, todos los detalles de su hit La puntita en una entrevista inolvidable.



–Tenés una vida de película, ¿podrías resumirla en pocas palabras?

–Qué difícil. Bueno, cantar siempre fue mi primer sueño y mi primer amor. Yo comencé en Brasil, me fui allá contratado para bailar rock and roll; allí me dijeron que necesitaba hacer algo más y así comencé a cantar. No lo hacía perfecto, pero me fue muy bien. Empecé grabando un disco en portugués con cuatro canciones de Palito Ortega y de pronto me picó el bichito de la composición. Volví a la Argentina después de nueve años porque Cacho Fontana hizo que Si esta calle fuese mía, una canción de mi autoría, fuera una de las más escuchadas. Me quedé por cuatro años y en ese período creé otros hits como Marinero, marinero o La fiesta inolvidable. Después volví a vivir a Brasil, donde trabajé con las estrellas más importantes de la música brasileña hasta que llegué a Miami.



–Siempre decís que tu canción "Lo voy a dividir" cambió tu vida, ¿por qué?

–Así es. Cuando llego a Estados Unidos me encuentro en un evento al presidente de Sony Latinoamérica. En un principio no me dio mucha pelota, pero alguien le comentó que yo era el autor de Lo voy a dividir. Sorprendentemente esa era su canción favorita. Al día después me llamó y me contrató como productor exclusivo de Sony, dándome para empezar a Chayanne, Roberto Carlos y Raphael.



–¿Después de eso no paraste más?

–Sí, nunca más. Tengo más de 750 canciones: La carretera, Baila morena, Cuidado amor (Julio Iglesias), Como han pasado los años, Vestida de blanco, Hay amores y amores (Rocío Dúrcal) y más.



–Incluso has ganado varios Grammys...

–Estando ya en los Estados Unidos, y luego de una larga amistad cosechada con el paso de los años, Roberto Carlos me pidió que le produjera un disco. Le mostré cuatro canciones y Roberto escogió tres. Una de ellas, Si el amor se va, primer sencillo de álbum Volver (1988), se convirtió en el primer y único álbum de Roberto Carlos que obtuvo un Grammy Americano, gracias al cual recibí dos reconocimientos de la Academia de Grammys, uno como compositor y otro como productor del mejor álbum pop latino del año. Muy poco tiempo después trabajé por segunda vez para Vikky Carr, con quien ganamos un premio Grammy por el disco Cosas del amor (1991), con la canción, que le da nombre al álbum,grabada en dueto junto con la mexicana Ana Gabriel. En esta oportunidad volví a recibir dos reconocimientos de la Academia, un Grammy por la participación como productor y otro como compositor de dicho éxito.



–¿Y después de tantos éxitos y reconocimientos como compositor y autor, qué te llevó a volver a cantar?

–Los cantantes graban las canciones, pero no dicen quién las hizo, el ego es muy grande, pero no lo digo en un mal sentido. Por eso vuelvo a cantar. Hace un tiempo decidí dejar de producir y volver a mi primer amor, porque sabia que algo tenía en la voz que le gustaba a la gente. Yo primero me hice autor y fui el primero en imponer que todo el longplay fuera mío, porque si yo daba el hit, por qué no poner todas las otras canciones que fueran mías, y que fueran buenas por supuesto. En el mundo del pasado yo ya estoy, hice 750 canciones pero no quiero dejar de estar en el mundo de hoy, aunque no me guste mucho.



–¿Cómo fue la vuelta?

–Para este regreso primero grabé 50 canciones mías que fueron interpretadas por los más grandes artistas. Todas ellas han sido primeros puestos en los ranking de América latina y hasta de Europa de la mano de Raphael o Julio Iglesias, cuyos hits son conocidos en todo el mundo. Grabé cuatro discos y monté un show en Miami, pero la gente siempre tiene curiosidad por conocer quién es el padre del hijo, quién esta detrás y por eso creé La puntita.



–Contanos de este último tema y por qué elegiste un nombre tan polémico...

–Antes de comenzar la gira se me dio por grabar una canción movida, una mezcla de reggaetón con sabor español. La puntita me nació una noche a las cuatro de la mañana, tratando de buscar un tema que fuera mundial. Es un tema simpático, no un Felices los 4, porque hay cosas que no se deben maltratar, hay que pasar otro mensaje a la juventud, no que nos vamos todos los cuatro y si te vas no me importa un naranjo. Sin criticar a Maluma, él hace lo de él, pero fíjate cuánto dura Roberto Carlos y cuánto Maluma.



–¿Qué tiene que tener una canción para que sea un éxito?

–Bueno justamente, muchos autores se equivocan. Para hacer una buena canción hay que tener talento, pero además hay pasos. Debe tener un comienzo, un medio, un final y no hay que adelantarse. La canción es la que manda, una canción buena con sólo una guitarra sirve, una canción mala ni con la Sinfónica de Cuyo funciona. El secreto es tener la canción.



–¿Hay algún artista con el que te hubiera gustado trabajar y no pudiste?

–Luis Miguel, porque en el momento de su mayor éxito yo era el productor de Julio Iglesias y Roberto Carlos. Creo que nos hubiéramos complementado y mis canciones eran justo lo que necesitaba.



–Describí tu estilo como autor y como cantante...

–Soy un autor popular, una persona que soy como soy en la vida real. Alguien que sale a buscar a las musas y no se queda esperando a que vengan. Como cantante, canto lo que me gusta, pero diría que soy un romántico incurable.