El exorcista cumple 44 años: diez datos curiosos

The Power of Christ compels you! Repitiendo ésto una y otra vez era como los padres Karras y Merrin trataban de expulsar el demonio que había poseído a la pequeña Regan MacNeil. Parece increíble, pero el tiempo vuela y hoy se cumplen 44 años del estreno de El Exorcista.

Fue en 1973 cuando Warner Bros. y Hoya Productions estrenaron una de las películas de terror más asombrosas que se hayan realizado. Si la vemos ahora, tal vez muchos de los efectos especiales utilizados en ella nos parecerán ridículos, pero para la época, eran realmente aterradores.

Ver a Linda Blair (Regan MacNeil) poseída girando la cabeza 360 grados, lanzando vómito verde, azotándose en su cama o masturbándose con un crucifijo, son cosas que impactan a cualquiera, y más en aquéllos años.

Y aunque esta película marcó el principio y el fin de la carrera de Linda Blair, hoy en día, la cinta del director William Friedkin se ha convertido en un clásico que todos hemos visto al menos una vez en nuestra vida.

1. La inspiración de Blatty

La novela original de William Peter Blatty estaba inspirada en un artículo de 1949 que fue publicado en el Washington Post, sobre el exorcismo de un niño de 13 años. Un año después, el escritor ganó 10 mil dólares en un show conducido por Groucho Marx, dinero con el que pudo financiar su primera novela: El Exorcista.

2. Stanley Kubrick era la primera opción

William Peter Blatty escribió un guión basado en su novela de "El Exorcista" y fue de estudio en estudio para lograr que se rodara el filme. Ingenuamente pensó en Stanley Kubrick para dirigir la película, pero el cineasta aceptaría solamente si le dejaban hacerle cambios al libreto. Obviamente Blatty se negó y tiempo después encontró al hombre perfecto: William Friedkin.

3. Padre Karras

Para el papel de este sacerdote sonaban nombres muy conocidos como el de Marlon Brando, Al Pacino y Jack Nicholson, pero Friedkin decidió darle el papel a Jason Miller, luego de verlo actuar en un teatro de Brooklyn.

4. No lo vio venir

Seguro recuerdas esa escena en la que Regan vomita una sustancia viscosa y verde sobre el padre Karras, pues bien... el actor Jason Miller no sabía que en esa secuencia recibiría un chorro de puré de chícharos en la cara, por lo que su reacción de asco fue completamente real.

5. La madre de Regan

El director de la cinta había pensado en Audrey Hepburn para el papel, pero cuando ella lo rechazó, buscó a Jane Fonda y a Debbie Reynolds, pero ella trató de imponer a su hija Carrie Fisher para el papel de Regan. Finalmente, Ellen Burstyn aceptó el papel de Chris MacNeil, algo que le costó bastante caro.

6. Linda Blair era "un demonio"

Alrededor de mil adolescentes enviaron un videocasting para ser elegidas como la niña poseída, pero Friedkin eligió a Linda Blair porque no tenía pudor alguno a la hora de hablar de sexo. Cuando el director le preguntó si sabía lo que tendría que hacer en el rodaje ella contestó con naturalidad: "masturbarme con un crucifijo".

7. Conflictos en el rodaje

Friedkin y Blatty se enfrentaron varias veces por el tema de los efectos especiales de la película. El director insistía en mantenerlos, pero el guionista opinaba que había demasiados y que algunos, como el momento en que Regan gira la cabeza, le parecían ridículos.

8. Bendición para todos

Durante la filmación de la película, el director William Friedkin llamó a un sacerdote para que diera la bendición a todo el equipo de producción, ya que desde que iniciaron el rodaje, en los diferentes sets comenzaron a escucharse ruidos extraños, apariciones y hasta se registró un incendio sin motivo aparente que retrasó la producción durante seis semanas.

9. Amenazas

La película causó un enorme revuelo y críticas negativas, por lo que fanáticos religiosos comenzaron a amenazar de muerte a la pequeña Linda Blair, por lo que Warner decidió protegerla con guardaespaldas durante medio año.

10. Muertes extrañas

Lo más impresionante de esta cinta es su supuesta maldición. Se estima que durante su rodaje fallecieron nueve personas, entre ellas el actor Jack MacGowran, la actriz Vasiliki Maliaros, un experto en efectos especiales y un cuidador nocturno de los estudios Warner. Además, el abuelo de Linda Blair y el hermano del actor Max Von Sydow (el padre Merrin) fallecieron el día que iniciaron las grabaciones.