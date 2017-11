El éxito de It explicado por el argentino que la dirigió

Todo el mundo se esperaba que 'IT' funcionase bien en taquilla, pero nadie fue capaz de prever el brutal éxito que ha tenido el Pennywise de Bill Skarsgard. Se han buscado muchas explicaciones, pero su director tiene muy claro dónde reside el secreto del éxito. Andy Muschietti cree que lo que diferencia a otras cintas de terror de la suya es la capacidad de empatizar con los protagonistas.

"No creo que el público haya esperado una conexión tan emocional con la historia", dijo el director en una reciente entrevista. "Eso es lo que me llevo, no sólo trabajando en la película, si no tras ver las reacciones. Cuando los escucho y los leo, noto que la gente está muy apegada con el viaje de los niños. Lo cual no es muy frecuente en las películas de terror".

Es cieto que en el género del terror la conexión emocional de los personajes suele ser casi nula. Una pérdida de tiempo más bien, ya que los protagonistas de éste género son poco más que carne de cañón para el asesino de turno. Pero 'IT' es algo distinto. Como dijo Muschietti, la película no habla de Pennywise, si no de unos niños que se enfrentan a un terror sobrenatural y tienen que aprender a combatirlo, a él y a sus propios miedos.

Y conforme avanza éste viaje de descubrimiento para los jóvenes, el público tiene la sensación de llevar mucho tiempo en la sala, como si les conociese de toda la vida. Y ese es el punto donde se acuña el éxito de 'IT'. Porque más allá de una película de terror, es un film sobre el Club de los Perdedores. Y todo el mundo, desde el fanático del terror hasta el que tiene coulrofobia disfrutara con la trama.

"Es una historia que se podría contar sin ese elemento fantástico. Una historia sobre un grupo de niños solitarios y oprimidos que aprenden a ser poderosos al trabajar juntos. En ese plano, lo elementos sobrenaturales quedan atrás y el público puede conectar realmente con la historia de los protagonistas. Es una historia muy humana", sentenció el director. Y razón no le falta.

payaso-it-1.jpg Escalofriante. Es la imagen que construyó el actor Bill Skarsgard del payaso de It.

payaso-it.jpg

Payaso IT (Eso) Trailer #1 Subtitulado Español Latino 2017





