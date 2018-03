El escandaloso "mini" recital de Liam Gallagher en Chile

El ex cantante de Oasis Liam Gallagher abandonó ayer el escenario en el cuarto tema en el festival Lollapalooza de Chile, tras quejarse del sonido, pero luego en un comunicado en las redes sociales alegó problemas de salud.



Según informa la agencia DPA, el vocalista británico, que un día antes se había presentado en la edición argentina de este festival, en el Hipódromo de San Isidro, entonó "Rock and roll star", "Morning glory" y "Greedy soul", pero al llegar a "Wall of glass" se retiró para no volver.



"El sonido es horrible, lo siento", atinó a decir Gallagher, aunque horas más tarde se emitió un comunicado en sus redes sociales en el que se explicó que padecía "una infección en el pecho".



En el escrito, se remarcó que el cantante fue diagnosticado con "sinus, una infección de oído y nariz después de un show europeo algunas semanas atrás, lo que condujo a una infección en el pecho".



"Liam continuó actuando y tratando de superar esto, pero desafortunadamente hoy tenía dificultad para respirar en el escenario y no pudo continuar con el set. Liam está muy decepcionado y molesto porque no pudo terminar el show y quiere disculparse con todos los que vinieron a verlo esta noche. Prometió reagendar un concierto en Santiago lo más pronto posible", acota el texto.



En el show agregado que el ex Oasis había dado el pasado miércoles en el estadio DirectTV Arena, en Tortuguitas, también había tenido notorios problemas en su voz, lo cual lo puso de un visible mal humor.

Horas más tarde escribió en su cuenta de Twitter: "Buenos Aires, el mejor público que hay. Pido perdón por cómo canté".



Sin embargo, el sábado tuvo un buen desempeño en el Lollapalooza, en lo que se convirtió en uno de los mejores sets de la jornada.