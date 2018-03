El director de Sexto sentido vuelve al mundo de las series

El cineasta M. Night Shyamalan se ha aliado con el gigante tecnológico Apple para realizar un thriller psicológico en forma de serie de diez capítulos, informó la edición digital de The Hollywood Reporter.

Shyamalan, que dirigirá el primer episodio, ejercerá como productor ejecutivo del formato, cuyos capítulos tendrán 30 minutos de duración. La serie ha sido creada y escrita por Tony Basgallop (24: Live Another Day, Outcast).



Este proyecto supone una nueva incursión en el mundo de la televisión para Shyamalan tras su experiencia en Wayward Pines, de la cadena Fox.



Además, el realizador trabaja en una nueva adaptación de Tales From the Crypt para el canal TNT.



La serie de Shyamalan es una de las nuevas apuestas de Apple para su programación propia, que cuenta ya con nombres como Jennifer Aniston, Damien Chazelle, Steven Spielberg, Octavia Spencer y Kristin Wiig, entre otros, para distintos proyectos.



Shyamalan está en fase de posproducción con Glass, un película muy particular ya que funcionará como secuela de El protegido, uno de los títulos más celebrados de su carrera y también como continuación de Fragmentado, su último filme.