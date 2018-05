El director de Black Panther se arrepintió de matar a un villano

Ryan Coogler no quería que el villano muriera. A pesar de la buena recaudación que ha tenido 'Pantera Negra', las críticas han estado presentes. El director ha asegurado que le molestó tener que hacerlo, coincidiendo con muchos de los fans de esta entrega de Marvel, que no vieron con buenos ojos el triste fin de Ulysses Klaue.

El traficante de armas y gángster deliciosamente malvado y que se le va la olla con frecuencia parece que se ganó no sólo al público, también al director. Pero de poco le valió ganarse al público y al director, pues el malvado al que da vida Andy Serkis fue brutalmente asesinado durante la batalla. En una conversación reciente con el Toronto Sun, el director de 'Pantera Negra' admitió que ahora no está seguro de que fuera la mejor jugada matar a Klaue.

"Me gusta Klaue", dijo Coogler, que añadió: "Me molestaba tener que hacer eso. Es difícil cuando tienes que matar personajes... y realmente me encantaba ese personaje". El cineasta continuó diciendo: "Amo a Andy, es una persona encantadora. Pero, de nuevo, es una de esas cosas en las que cuando tienes tanta gente en una película, algunos tienen que irse".

El director aprovechó para agradecer el paso del actor por el filme: "Tiene una actitud arrogante que es interesante y para mí fue genial ver a Andy actuar así. Fue un verdadero placer".

Fuente: Fotogramas