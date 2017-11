El Dios del Trueno se vuelve comedia

En las películas del universo Marvel, Thor siempre pareció tener las de perder. Las cintas de Thor nunca fueron tan populares como las de Iron Man, y no tuvieron tanto impulso como las del Capitán América. Quizá eran demasiado serias y demasiado aburridas, aunque esto nunca fue culpa de Chris Hemsworth, cuyas interpretaciones del personaje han sido tan naturales y encantadoras que parece que no recibe el reconocimiento necesario.

Peroha sido anunciada como una versión diferente del Dios del Trueno. Los estudios Marvel y The Walt Disney Co. convocaron al director neocelandés Taika Waititi, cuyo libertino documental cómico sobre vampiros What we do in the Shadows muestra una sensibilidad única para el humor.