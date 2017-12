Los milagros navideños existen, acaban de confirmar el segundo libro de la novela original "El Diablo viste a la moda".





La autora Lauren Weisberger informó que se encuentra trabajando en la publicación, la cual saldrá a la luz en algún momento del verano de 2018.





Esta se titulará "When life give you lululemons" y seguirá la vida de Emily Charlton, la ex asistente de Miranda Priestly, quien terminó siendo una famosa asesora de imagen de celebridades de Los Ángeles.