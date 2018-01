Como cada año, el día de ayer se celebró el Día Mundial de los Beatles, un reconocimiento a la gran carrera musical y la influencia en generaciones posteriores del grupo inglés The Beatles. El Día Mundial de los Beatles es un homenaje a la banda de rock más importante e influyente de todos los tiempos. La fecha coincide con la conmemoración de la apertura de The Cavern en Liverpool el 16 de enero de 1957, donde debutó la banda de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Star.



Además, un día como hoy pero de 1969 se lanzaba Yellow Submarine. El décimo álbum de estudio de la banda de rock inglesa salía a la luz en el Reino Unido.



Fue presentado como la banda sonora de la película animada del mismo nombre, la cual se estrenó en Londres, Inglaterra, en junio de 1968. El álbum contiene seis canciones de la banda, de las cuales Yellow Submarine y All You Need Is Love ya habían sido mostradas como sencillos. El resto del álbum es una re-grabación de la banda sonora orquestal de la película por el productor de la banda, George Martin.