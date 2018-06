El día de furia de una mujer que se hartó de todos y se hizo escuchar

El español Santiago Segura estrenó en las salas argentinas Sin filtro, un filme donde la tolerancia cotidiana de una mujer se transforma en hartazgo y que además debe lidiar con el machismo que la rodea. "Creo que el mundo sigue siendo eminentemente machista. Creo y confío en el cambio, en cada pequeño paso que se dé, pero tenemos que ser conscientes de lo muchísimo que nos queda por avanzar en este terreno", dijo Segura.





El realizador de la desopilante saga del detective Torrente convocó a Maribel Verdú para que interprete a Paz, una publicista al borde de los 40 que se ve avasallada por un jefe canchero e incompetente; un marido (Rafael Spregelburd) un tanto vago; el maleducado hijo de éste; un ex novio con el que se coquetean y una intromisión de las redes sociales en su día a día.





Cuando el jefe de Paz le ofrece su trabajo a una "influencer" veinte años más joven (Cristina Pedroche), se enfrenta a un problema que Paz comprueba que no puede compartir con las personas más cercanas porque ninguna, incluidas las que más quiere, ni siquiera la escuchan. Un día decide dejarse ayudar por un curandero, personaje a cargo de Segura, que le ofrece unas hierbas milenarias que, le asegura, la desinhibirán hasta el punto de que sólo podrá decir lo que piensa.





Así como Michael Douglas tuvo su Día de furia, Verdú tiene el suyo, pero sin armas. "En mi modesta y poco científica opinión, creo que los placebos existen", sostuvo el director que en Sin filtro experimentó su primera realización de largometraje por fuera de las cinco Torrente, que protagonizó y dirigió.





El manosanta al que el director le da vida delante de la cámara es abordado por Paz, quien al borde del estallido busca una solución para sus problemas. Con una personalidad un tanto dócil, encuentra en el líquido que le entrega el hombre la forma de poder romper con su antigua personalidad.





"¿Hasta qué punto puede uno aguantar el dolor o la presión? ¿Cuánto es demasiado o suficiente? Son preguntas que uno se puede plantear viendo esta película", sostuvo el director.





Sin embargo, el cineasta dijo que, "para variar", quería hacer una comedia en la que el público pudiese empatizar con el protagonista, en este caso una mujer que durante el tiempo que le dura el efecto de la pócima mágica, se sentirá libre de decir lo que se le ocurra.





"Tanto Maribel como yo hemos dicho siempre lo que pensábamos; de jóvenes nos parecía hasta positivo, pero con la edad uno se da cuenta de que nadie quiere oír lo que otro piensa, por eso hay que usar filtros", comentó. En cualquier caso, reconoció que hacer una película con esta premisa en su arranque es "muy liberador".





Por su parte, Maribel Verdú, estrella de películas como Y tu mamá también, El laberinto del fauno y El faro de las orcas, aseguró que la película "genera endorfinas".





La actriz añadió que el filme "tiene un final que no es ni obvio ni evidente. Habla de una mujer que hace cosas que a todos nos gustaría hacer una vez en la vida, pero sin que tuviera repercusiones, es decir... que a esas personas a las que les has dicho la verdad se olviden de que lo has dicho", bromeó.





SIN FILTRO Trailer 1 | 7 DE ENERO EN CINES | #SinFiltro



De ese modo, su personaje hace cosas impensables "porque es muy valiente", dijo Verdú, y no por la pócima que un falso gurú le vende para que reaccione a las injusticias de su vida. "Es cuestión de dignidad y de orgullo, y de negarse a que nadie te pase por encima", añadió Verdú.





En ese punto, Segura opinó que para mucha gente "no es fácil" reaccionar como ella, porque "están asustados; la sociedad te va poniendo trabas y, sin querer, te acomodas, aunque tu vida sea una porquería, pero nadie dice nada".





Sin filtro es la versión española de la comedia chilena dirigida por Nicolás López que fue suceso en aquel país y que tendrá su remake argentina con Re loca, que se terminó de rodar en marzo y que está protagonizada por Natalia Oreiro bajo las órdenes del debutante Martino Zaidelis.





La relación de Segura con López se remonta a una década atrás. "Hace 15 años, un muchacho muy simpático nos trajo el proyecto de una película que se llamaba Promedio rojo. Me pareció muy cómico el guión, así que decidimos coproducir la película. Desde que pasó eso hemos mantenido el contacto; a veces me pasa las películas antes del estreno para preguntarme si puedo aportar algo", dijo el español, y agregó: "La verdad es que me encanta el cine de Nicolás. Y cuando pude ver Sin filtro, incluso antes de su estreno en Chile, me entusiasmó y decidí adaptarla al castellano castizo", aseguró.





López comenzó su carrera con menos de 20 años. A los 19, escribió y dirigió su primer largometraje, Promedio rojo, una comedia para adolescentes que Quentin Tarantino llamó "La película más divertida del año". "Mi carrera comenzó en gran parte gracias a la confianza de Santiago Segura y mi socio Miguel Asensio. Tenía 19 años cuando lo conocí en Madrid y le entregué el guión de Promedio rojo. A los pocos días me dijo que se involucraría con su productora, Amiguetes", dijo el director chileno.





"Junto con (el productor y actor) Eli Roth, son las dos personas más generosas, amables y reales que he conocido en la industria y con los dos he tenido el placer de colaborar. Cuando vi Torrente y El día de la bestia, en las que Segura actúa, descubrí que se podía hacer el cine que me gustaba en mi propio idioma, y que Santiago haya adaptado una película mía cierra un círculo", dijo el realizador chileno.





"Santiago Segura reinventó el cine español, creando la única saga cinematográfica que además de ser un continuo éxito de taquilla, se ha sabido readaptar a los tiempos, con versiones en 3D y con personajes internacionales como Alec Baldwin en el elenco. Soy un fan de Santiago como actor, director y guionista, y él está muy entusiasmado con este cambio en su carrera y hacer una película para el público femenino. No me imagino a nadie más idóneo para llevar Sin filtro a otro mercado", completó López.