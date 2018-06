El desamor contado con humor

Lleva ocho años consecutivos en cartelera, ha recorrido todo el país y las principales salas chilenas, ha sido vista por más de 25.000 espectadores y ahora Rotos de amor, la obra que habla con humor del desamor, se presentará una vez más en suelo mendocino hoy, a las 22, en el teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano y 9 de Julio, Mendoza capital).





La comedia escrita por Rafael Burza (autor entre otras de El clásico binomio, Penúltima oportunidad y El cruce de la Pampa) cuenta cómo cuatro hombres visitadores médicos todos y compañeros de trabajo se enfrentan a una ruptura amorosa pero en vez de reaccionar con resentimiento hacia su pareja deciden combatir el desamor con más amor. Para ello planificarán las situaciones más absurdas y cómicas con el fin de reconquistar el corazón de sus respectivas amadas.





Víctor Arrojo, Marcelo Lacerna, Daniel Posada y Aníbal Villa componen el elenco estelar que protagoniza la obra. Bajo la dirección de Claudio Martínez, los actores que han participado y ganado en distintos años el Premio Escenario, son los encargados de interpretar a esas cuatro almas golpeadas por el amor, a esos perdedores sin remedio que a través de la amistad y el humor intentarán superar las crisis amorosas más disímiles: la muerte de una esposa, el amor platónico hacia una mujer imposible, la crisis matrimonial por culpa de los ronquidos y hasta un engaño amoroso.





"Es una obra que desde hace ocho años ha tenido una muy buena llegada. No solo tiene unas bestias de actores sino que está muy bien escrita, lo que hace que nosotros solo tengamos que ponerle el cuerpo. Tiene la habilidad de gustarles tanto a las mujeres que disfrutan de ver a estos personajes suficientes, como a los hombres, al sentirse identificados con los protagonistas. Es un humor sano en el que la gente disfruta de ver cómo cuatro tipos normales les ponen el cuerpo a sus problemas pero siempre visto desde el humor desde lo divertido. Hay algo especial que hace que el público vuelva y que se sienta identificado con esta comedia", explicó Aníbal Villa, quien interpreta al Mudo.





"No somos actores sino que somos cuatro amigos sobre el escenario y eso hace que no solo sean textos narrativos que desarrollen una historia sino que realmente son cuatro tipos jugando. Por nuestras edades y por la relación que tenemos nosotros ya somos los personajes no hacemos de ellos. Al igual que en la obra, somos compañeros de trabajo y también amigos, familia. Así se puede dar una comunicación diferente entre nosotros, más familiar que la gente disfruta un montón", continuó Daniel Posada (Rodríguez).





"Es un espectáculo sincero que no vende humo, no pretende ni cambiar al mundo ni instalar una tesis. Está basado en la actuación, en reírnos de nosotros mismos, de nuestras propias desgracias o desamores pero siempre tomado desde el humor. Diría que el hecho de ser lúdica, de tener un gran rigor de oficio y de la comunicación que existe entre nosotros y también con el público son los aspectos que han hecho un éxito de este espectáculo", concluyó Víctor Arrojo.





Humor, reflexión, risas y actuaciones de lujo, el combo perfecto para disfrutar de esta comedia que se presenta hoy en el Selectro.