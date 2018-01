Un demo inédito de "Let's Dance" fue publicado para recordar a David Bowie, el día en que el ícono del rock hubiera cumplido 71 años.Bowie y Nile Rodgers, quien produjoen 1983, grabaron esta versión del hit el 19 y 20 de diciembre de 1982 en en los Mountain Studio de Montreux, Suiza. Comparada con la grandilocuencia de la versión final, el demo presenta a la canción con menos elementos, con Bowie empujando su voz al frente de la canción.

"He sido bendecido con una maravillosa carrera, pero mi alianza creativa con David Bowie rankea muy, muy, muy alto en la lista de las más importantes y gratificantes colaboraciones que he hecho", dijo Rodgers en un comunicado. "El demo que les entrego, fans, es una vista aérea del comienzo de todo. Me desperté en nuestra primera mañana en Montreux con David mirándome desde arriba. Tenía una guitarra acústica en sus manos y me dijo: 'Nile, querido, ¡creo que esto es un HIT!"

Bowie estaba tan ansioso por grabarlo que se armó una banda de músicos locales especialmente para esta grabación de "Let's Dance"; las identidades del baterista y del segundo guitarrista todavía se desconocen. ("Si tocaste la segunda guitarra o la batería, hacenos saber quién sos", agregó Rodgers.)

35 años después de grabar el demo, Rodgers lo mezcló en su estudio de Connecticut específicamente para una edición digital. El demo cierra con Bowie festejando, como si supiera que acababa de grabar uno de sus hits más grandes.

"Esta grabación fue la primera señal de lo que podíamos hacer juntos. Tomé su 'canción folk' y la arreglamos para convertirla en algo que la gente rápidamente bailaría y que, según parece, no paró de bailarse por los últimos 35 años. No sólo fue la base de 'Let's Dance', también lo fue para todo el álbum", dijo el líder de Chic.

"El tiempo que pasé mezclando esto justo antes de Navidad estuvo lleno de lágrimas y se sentí como si David estuviera en el estudio con nosotros. Feliz cumpleaños, David, ¡Te amo y te extrañamos."