El cortometraje argentino "Gummy Gas Crisis", de Rodrigo Díaz, integra la competencia "Short Films Perspectives in Competition" del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, que se desarrollará hasta el 16 de junio próximo en esa ciudad de Francia





Además, dos series argentinas ganadoras de concursos de animación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y cuatro producciones nacionales que integran el programa Animation! Focus, el espacio para la animación de Ventana Sur, participan del mercado MIFA.





"Gummy Gas Crisis", que cuenta la historia de un gasista espacial, Ed, que debe superar varios obstáculos para salvar su ciudad natal, forma parte de la competencia "Perspectives", con un jurado compuesto por tres estudiantes de la Universidad de Gloucestershire.





En el mercado MIFA, el Incaa presenta "Animation! Focus", una programa especial que está integrado por los proyectos ganadores del Animation! Pitching Sessions, que se realizó en la edición 2017 del mercado latinoamericano Ventana Sur y que buscarán socios estratégicos para completar sus planes de financiación y ser llevados a cabo.





Se trata de seis proyectos: los largometrajes "Confite", de Juaco Garin (Argentina), "Pueblo chico", de Walter Tournier (Argentina, Uruguay), "Escape a la India", de Gastón Gorali (Argentina) y "Grimalkin", de Sant Arellano (México); las series "Raise the bar", de Fernanda Frick (Chile), y "What would Jesus Do", de Julián Hernández Castillo (Colombia).





Con apoyo del Incaa, participan de MIFA dos de los ganadores del Concurso de Desarrollo y Promoción Internacional de Proyectos de Series de Animación 2016, que fueron elegidos por un jurado del mercado de animación francés: "Robots vikingos en Marte", de Federico Moreno Breser, y "Boingus", de Fernando Abdala.





Durante el certamen, en el pabellón argentino el Incaa relanzará su Catálogo Digital de Compañías de Animación Argentinas, donde se encuentran registradas más de 90 empresas dedicadas a la animación y los efectos visuales.





También tendrá lugar "Barrio Latino", que se realiza en conjunto con Brasil, Chile, México, Ecuador, Bolivia y Perú, y tiene por objetivo darle visibilidad a las producciones latinoamericanas en el mercado en general, pero también busca conectar a las delegaciones de cada país entre sí.





El Festival de Cine de Annecy es el más importante de animación del mundo y en cada edición cuenta con más de 8000 acreditados, mientras que su mercado, MIFA, es el más prestigioso para profesionales y empresas productoras de contenidos y servicios de animación.