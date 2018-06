El cine les hace lugar a cuatro mujeres decididas a enfrentar los prejuicios

Diane Keaton y Jane Fonda encabezan el elenco de Cuando ellas quieren, una comedia sobre cuatro amigas, cada una con una relación diferente con los afectos y la sexualidad. En la película, que se estrenó el jueves, las dos divas de Hollywood están acompañadas por Mary Steenburgen y Candice Bergen como un cuarteto que no permite que los años sean una excusa para renunciar a la sensualidad y el amor.





Diane (Keaton), Vivian (Fonda), Sharon (Bergen) y Carol (Steenburgen) se conocen de toda la vida e integran un club de lectura para hablar de un libro cada mes. Diane acaba de perder a su marido tras 40 años de matrimonio; Vivian disfruta de los hombres sin comprometerse con ninguno; Sharon aún no ha superado el divorcio que sufrió hace veinte años y Carol vive sumida en un matrimonio disfuncional. Cuando deciden elegir 50 sombras de Grey como el libro del mes, la vida de las cuatro dará un giro y se transformará a medida que avance la lectura.





Cuando Ellas Quieren (Book Club) - Trailer Oficial Subtitulado al Español



El casting de esta película dirigida y escrita por Bill Holderman -quien produjo éxitos como Pacto de silencio, La conspiración y Leones por corderos- se completa con un grupo de figuras conocidas como Alicia Silverstone, y en el rol de galanes aparecen Andy Garcia, Richard Dreyfuss y Don Johnson.









Holderman, que coescribió el guión con Erin Simms, quiso hacer una película en la que "mujeres de cierta edad" interpreten personajes complejos y con una amplia gama de matices, en los esté presente el amor y la sensualidad como una parte indeclinable de la experiencia en la que aún es posible cambiar, aprender y crecer.





Cuando-ellas.jpg



Según contó el director a RogerEbert.com, la idea del filme surgió durante una charla con Simms en la que acordaron que, aunque la idea parecía poco ortodoxa, le regalarían a su madres la trilogía de E. L. James. Con los días ese comentario derivó en que esas mujeres adultas podrían encontrarse en un club de lectura.





Holderman confesó que no había leído los libros hasta ese momento, pero le intrigó e interesó la forma en que podrían estar incidiendo en el universo femenino. "Solo había oído hablar de ellos, y sabía que eran ese tipo de libros estimulantes que parecía que mucha gente estaba leyendo a escondidas. Pensé que era muy divertido y luego en el concepto del libro y lo que estaba haciendo culturalmente con lo que tal vez las mujeres de cierta edad se habían despertado de alguna manera".





El director aseguró que junto a su coguionista escribieron el guión pensando en Keaton y Fonda. De hecho en el caso de la primera, el personaje se llama Diane y en el segundo fue Jane hasta que a último momento se cambió por Vivian. "Lo escribimos específicamente pensando en ellas. En principio pensábamos en personajes arquetípicos y queríamos un elenco de actrices que tuvieran su atractivo intacto, con vidas plenas y con presencia en pantalla", aseguró.





Holderman recordó que el tema de la edad fue relevante a la hora de la financiación del filme. "Sentimos que las mujeres de esta edad, y obviamente hablamos mucho de esto con el reparto, se ven relegadas a roles que no son irrelevantes, pero que no cubren un arco amplio de matices. Pueden ser abuelas, tías o el vecino loco. Es como si no tuvieran sus propias líneas argumentales y manejaran sus propios matices y esto era importante para nosotros. Tuvimos mucha presión para que el elenco sea más joven. Y nosotros presionamos mucho para ser más jóvenes durante el proceso de financiación, pero simplemente esa no era la película que queríamos hacer".





El elenco no solo tiene grandes estrellas femeninas, sino también varones con una extensa y reconocida trayectoria. Entre ellos se cuenta Don Johnson, amigo de Fonda durante décadas y padre de Dakota, la protagonista de la versión cinematográfica de 50 sombras de Grey.





En el caso de las cuatro mujeres que protagonizan el filme, Holderman dijo que más allá de que se trata de actrices legendarias, se trata además de excelentes intérpretes que lograron reflejar en la pantalla la energía que había entre ellas mientras no estaban rodando. "Podés sentir la amistad en desarrollo entre las cuatro mujeres, y realmente podés sentir la razón por la que todas son íconos y leyendas. Cada una de ellas son verdaderamente no solo actrices increíbles, sino personas increíbles y fascinantes".





Sobre los integrantes masculinos del elenco, Holderman aseguró que algunas diferencias enriquecieron la idea del filme al saltarse algunos estereotipos. Lo realmente interesante es que los hombres que terminaron en la película eran hombres con los que las mujeres realmente querían trabajar, pero también que Don Johnson es más joven que Jane Fonda y Andy Garcia es más joven que Diane Keaton. Nos encantó la idea de jugar con eso, que más o menos lo contrario porque todo el tiempo ves actores mayores que trabajan con actrices más jóvenes y nos encantó la idea de saltarnos eso".





En en el caso específico de Don Johnson, su participación fue una doble sorpresa, según contó el director al portal culturedvultures. "Lo sorprendente fue que ellos fueron amigos durante 40 años. Y cuando surgió esa idea, obviamente, pensamos que eso es realmente interesante porque obviamente es el padre de Dakota y eso es una especie de valor extra. Lo bueno de eso fue cuando conocí a Don. No se trataba con la idea de que íbamos a jugar con la idea de que él es el padre de Dakota, pero entendió el impacto cultural de los libros. El entendió que nuestra película no trata de la especificidad de los libros, sino del cambio cultural y el impacto que tuvieron".