El Cerro de la Gloria se vistió de gala

El parque General San Martín fue testigo de una noche mágica en la cima del Cerro de la Gloria. Alrededor de las 20 comenzaron a ubicarse los primeros espectadores en las sillas ubicadas en el mítico lugar mendocino.



Una tarde con un sol radiante dejaba en claro que el día sería ideal y la noche estaría completamente estrellada. El cielo era una fiesta para la vista al igual que el escenario y la pasarela montada en uno de los lugares más importantes de Mendoza.



Con las butacas colmadas, a las 22 en punto comenzó Noche de Gloria. Gabriel Canci, fiel a su estilo y a su trayectoria, montó un espectáculo sin precedentes para Mendoza en el que juntó la moda con distintas facetas del arte.



Con una puesta en escena que involucraba al Cerro de la Gloria comenzaron a aparecer bailarines en escena que mostraban sus dotes al ritmo de la música en vivo.



Canci fue el encargado de conducir la noche junto con Nicole Neumann. Ambos subieron a escena minutos después de las 22, para dar comienzo a lo que fue una velada inolvidable para todos.

Noche de Gloria –desfile organizado por Gabriel Canci Difusión– tuvo como protagonistas las colecciones de alta costura de los diseñadores más importantes del país y de la provincia. Pero no fue solamente moda, la inolvidable noche también presentó espectáculos de baile, de música y la interpretación de la gran cantante mendocina Giannina Giunta.



Artistas, cantantes, 90 modelos, 40 bailarines y una orquesta de 25 músicos actuaron juntamente con los referentes locales, nacionales y latinoamericanos más importantes del diseño de alta moda.

También participaron distintas celebridades de la televisión argentina como Mariano Caprarola, Sabrina Rojas y Luciano Castro. Claro que la presencia de Florencia de la V fue otro de los puntos altos de la noche; con su diversión y su carisma llamó la atención de todos los presentes, que no dejaron de aplaudirla.



Los mendocinos también tuvieron presencia con las figuras de El Siete Marisol Benegas, Rodolfo Gravina, Daniel Gutiérrez, Marcelo Ortiz y Jorge Barbieri.



El juego que se generaba entre el paisaje típico de Mendoza con la iluminación creaba algo muy placentero a la vista. La superproducción en el Monumento Histórico Nacional en honor a la gesta libertadora del general San Martín, a mil metros sobre el nivel del mar, se transmitió en vivo por A24 y por Guatevisión para Latinoamérica.



Sobre la pasarela se lució, como siempre, el gran Hernán Drago, que con su simpatía y glamour levantó el suspiro de la platea femenina. La modelo mendocina y una de las estrellas de nuestra provincia que se lucen en las mejores pasarelas del mundo Elina Fernández también estuvo sobre la pasarela del Cerro de la Gloria.



El espectáculo de alta moda estuvo protagonizado por los embajadores de las tendencias internacionales: Verónica De la Canal, La Hermandad by Cesar Ramos, Javier Saiach, Emilia Fernández, Kiara by Sigry y Belén, y Lorena Berti. Acompañados por los zapatos de Via Victoria, las creaciones de Ezequiel Chiaramonte Peluqueros y el make up de Amelie Capacitaciones.



Gabriel Canci Difusión se encarga de engalanar la provincia cada vez que con sus desfiles tiñe de glamour nuestra tierra, con el agregado de que lugar elegido le da un condimento más para que todos los mendocinos estemos orgullosos y que la Noche de Gloria montada en el mítico Cerro sea una verdadera fiesta.