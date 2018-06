El "CarPaul" Karaoke de McCartney

Por el Carpool Karaoke, el segmento del programa de programa estadounidense "The late late show with James Corden" en el que el célebre presentador británico sube a cantantes famosos a un coche para cantar con él, habían pasado ya lo que se pueden considerar leyendas contemporáneas. Britney Spears , Christina Aguilera, One Direction, Madonna... Pero anoche se subió una leyenda de verdad, Sir Paul McCartney.





Desde que Paul McCartney (Liverpool, 1942) se sienta al lado de Corden se suceden los clásicos. Empiezan con Drive my car. James y Paul pasean por Liverpool, visitan sitios importantes de la vida de los Beatles y terminan en un pub. Se suceden las canciones. Siguen con Penny Lane. Después, Let it be. When I'm 64. Después Blackbird, del majestuoso White Album, de los Beatles. También Come on to me, de Paul. Después Hard Day's Night. Obladi, Oblada. Love me do. Y de yapa final, ante un público que no se lo puede ni creer, una emocionantísima Hey Jude.





El episodio son 23 minutos de pura nostalgia, material pesado lacrimógeno en el buen sentido. No solo para el fan entregado de los Beatles, también para cualquiera que haya vivido cerca de una radio. Pero las palabras no sirven para describirlo. Como se dice de los departamentos, es mejor verlo.





Carpool karaoke Mc Cartney