El camino que lleva desde las imágenes hacia las páginas

Mientras los espectadores se adaptan a las múltiples ofertas audiovisuales, hay una vieja y provechosa costumbre que no desaparece: leer.



Siempre ha existido una estrecha relación entre la literatura y el cine. Luego esos horizontes se ampliaron con la televisión por cable (con producciones exclusivas) y ahora las plataformas de streaming ocupan un lugar especial, al permitirle al espectador hacer su propia selección de temas y contenidos.



Pero así como las pantallas ejercen una fuerte atracción, muchos después de ver una película o una serie, buscan el libro que les dio origen y de esta forma, vuelven a andar el puente que los conecta con las letras.



En las librerías mendocinas reconocen que incluso antes del estreno de la película It (del director argentino radicado en Estados Unidos Andrés Muschietti) el libro que le dio origen, del prolífico autor Stephen King, empezó a despegar en las ventas. "Realmente el libro se vendió mucho más a partir de la película. Incluso la Trilogía de Bill Hodges, que comenzó con Mr. Mercedes, del mismo autor, comenzó a salir más", comenta Pablo Sánchez, de Yenny. It, en su edición de bolsillo ronda los $600.



Con respecto a las series, luego del desembarco en la TV por cable y en Netflix de El cuento de la criada y Alias Grace, se reeditaron los libros de Margaret Atwood por parte de la editorial Salamandra y en las librerías se ubican en los primeros estantes, merced al interés de los lectores.



"Muchas veces un libro comienza a venderse mucho más, como El cuento de la criada y es por la serie. Algunos, por ejemplo, te dicen que la vieron y quieren el libro", ejemplifica Álvaro Calderón de García Santos Libros. Y amplía a otros fenómenos que se mantienen. "La saga de Juego de tronos, por ejemplo, se sigue vendiendo mucho, sobre todo el primer tomo, lo cual significa que son nuevos lectores", agrega. La serie, que se ha emitido por HBO y que recién en 2019 tendrá su entrega final, se ha basado en los libros de George R.R. Martin, de los cuales hay cinco editados de los siete prometidos por el autor. El precio del primer volumen oscila entre los $549 y $749 y también se consiguen desde enciclopedias hasta libros sobre las diferentes casas (Lannister, Stark) que aparecen en las novelas.



Star Wars no necesita de un nuevo filme para asegurar sus ventas y la cantidad de libros que aparecen con su temática es sumamente amplia. Desde historias para niños (como Darth Vader e hijo o Darth Vader y su princesita, a $199) hasta historietas o novelas infantiles como ¿Así que quieres ser un Jedi? o libros que analizan su costado más profundo (Star Wars y la Filosofía, de William Irwin a $289).



Una de las series más aclamadas por la crítica, Black Mirror, que expone las complejas relaciones entre el ser humano y las nuevas tecnologías, ha inspirado un análisis profundo por parte del autor Esteban Ierardo en Sociedad Pantalla: Black Mirror y la Tecnodependencia (de editorial Continente, $329),

Mendoza suma un fenómeno interesante, en una especie de "justicia narrativa" para su autor, el periodista Antonio Di Benedetto. En las librerías locales se incrementó la venta de Zama, de nuestro gran escritor, a partir de la muy elogiada película de Lucrecia Martel inspirada en este libro. En la edición de Adriana Hidalgo Editora incluso aparece en tapa una imagen de la película.



La Argentina está presente en los estantes destacados de las librerías con el libro Desearás, de Erika Halvorsen, que fue llevado al cine con el nombre Desearás...al hombre de tu hermana, con Carolina Pampita Ardohain y Mónica Antonópulos como protagonistas y que ahora está disponible en Netflix. El libro editado por Sudamericana está a $249.



El jardín de bronce tiene su lugar en estos estantes destacados en gran parte por la notoriedad que le dio la serie de HBO Latinoamérica, protagonizada por Joaquín Furriel, Luis Luque y Julieta Zylberberg. Se basó en el libro Gustavo Malajovich. La edición de Plaza & Janes se consigue a $519.



Los chicos, del cine al libro

Más allá de los clásicos de la filmografía de Disney y las opciones de Star Wars, los más pequeños también tienen novedades que llegan de la mano del cine.



Coco, la película estrenada la semana pasada, ganadora como Mejor película animada en los Globos de Oro, ha desembarcado en las librerías mendocinas con variada oferta. Desde el libro que cuenta la historia de la película (Coco, de la editorial El gato de hojalata, a $199) hasta libros para pintar (Coco. Libro de artes y calaveras, a $249).



Incluso antes de estrenarse Paddington 2 (con fecha aproximada de exhibición en la Argentina para el 1 de febrero) ya están disponible libros con la historia del filme, cuyos precios oscilan entre los $195 y los $215.



Al parecer el mundo de la lectura, al igual que el cine y la televisión, ha encontrado un modo más de acercarse a los lectores, en este caso a través de la pantalla grande o de las miniseries. Un aliciente para seguir apostando a que las nuevas generaciones sigan interesadas por los ilimitados universos de la literatura.