El Bawebfest tiene su cuarta edición

El Buenos Aires Web Fest (Bawebfest), primer festival de series web de Sudamérica, iniciará su cuarta edición mañana en el barrio porteño de San Telmo con proyecciones de las 37 producciones finalistas en cinco categorías diferentes, talleres, rondas de negocios y la nueva competencia para realizadores jóvenes Under 25.



Consolidado desde 2015 como una parada relevante en el circuito de festivales del formato, el festival contará con diferentes actividades entre el martes, miércoles y jueves próximos en las instalaciones de la Universidad del Cine, en Pasaje Giuffra 330, y una alfombra roja y ceremonia de premiación el jueves a partir de las 19.30 en el Teatro Xirgu Espacio Untref, en Chacabuco 875 de Buenos Aires.



La convocatoria de este año rebasó las 600 inscripciones entre producciones argentinas y extranjeras, y contará con un jurado compuesto por actores, directores, guionistas y referentes de la industria audiovisual de la Argentina y el mundo, como Ignacio Viale, Vanesa Ragone, Verónica Llinás, Jorge Maestro y Gastón Pauls, entre otros.



Las categorías más importantes son las ya clásicas competencia internacional, con productos de Italia, Francia, Australia y Dinamarca; y la competencia iberoamericana, con siete propuestas de Brasil, Chile, México, España y las argentinas La división (dirigida y protagonizada por Daniel Hendler) y Kaselman e hijo.



Las otras dos categorías "históricas" son la competencia documental, con finalistas de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Italia y Alemania, y la competencia de Argentina con siete representantes: Protagonistas, Soy Ander, Jingleros, Depto, Memoria digital (todas disponibles en los canales digitales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero), Anoche y Anda Calabaza y el show de lo nuevo.



"En cuanto a novedades, tenemos la categoría de animación, que se abrió este año, y también tenemos la nueva categoría que es Under25 para jóvenes realizadores, donde ya no se evalúa tanto la parte técnica sino la innovación o la narrativa y la impronta de jóvenes que están metiéndose en el séptimo arte", dijo a Télam Martín Froilán Lapissonde, director del Bawebfest y codirector de una de las principales impulsoras argentinas del formato, la productora Macaco Films.



Lapissonde explicó que si bien la categoría para realizadores de entre 16 y 25 años tiene los mismos requisitos de participación que las demás (al menos tres capítulos finalizados de una duración máxima de 10 minutos cada uno), "tiene su propio jurado y competencia".



"Se buscó un jurado un poco más catedrático, que tenga entendimiento sobre jóvenes realizadores más que gente de la industria que pueda llegar a evaluar un resultado final más comercial o técnico", aseguró el que fuera productor de uno de los hits de la industria argentina en el formato web, Estilo Esther (2013).



Para Lapissonde los jóvenes muestran "un incipiente entendimiento mucho más fluido en cuanto a la narrativa corta y en relación a redes sociales, lo tienen de manera nativa", y ahondó: "Sin haber estudiado lo están haciendo bien; con un poco de educación y técnica ya sea terciaria o universitaria hay un muy buen potencial".



A diez años de la recordada El vagoneta, considerada precursora en nuestro país en el formato pensado y producido originalmente para la web, el director del Bawebfest considera que ya existen "marcas" de una "impronta argentina" en el sector.



"Como en el cine argentino, tenemos una variedad muy amplia, pero creo que una de las marcas de Argentina es que la serie web no se considera un género inferior", expresó Lapissonde en referencia a que en otros países la serie web "surgió como algo alternativo y barato".



Esto se traduce desde hace años en la participación de intérpretes, realizadores y técnicos de trayectoria televisiva, cinematográfica y/o teatral que se lanzan a las series web, como Mirta Busnelli, Luis Machín, Alejandro Awada, Roberto Carnaghi y tantos otros.



Entre las finalistas en competencia del Bawebfest 2018 hay varios ejemplos: Fabián Arenillas (Kaselman e hijo), Daniel Hendler y Ana Katz (La división), Jazmín Stuart y Ezequiel Campa (Depto), Candela Vetrano, Lola Berthet e Iair Said (Soy Ander).



"Recién ahora Argentina empieza a tener producciones para comercializar internacionalmente", afirmó Lapissonde acerca del estado de la industria local de serie web, que está bien establecida y genera cada vez más contenidos -con el canal de la Untref (UN3) marcando el ritmo- pero que aún tiene dificultades para ser redituable.



"Necesitábamos tener un gran abanico de series, pero ya se están abriendo las puertas", agregó, en tanto que también señaló que "a las marcas privadas les cuesta entender la importancia de la pauta no tradicional en las plataformas web" para acompañar el formato, que se apoya en muchos casos en subsidios (Incaa, Bienal de Arte Joven de la Ciudad de Buenos Aires o Espacio Santafesino son los principales) y en el aporte de privados.



Finalmente, el director del Bawebfest afirmó que la producción nacional "está gustando muchísimo" en el exterior, aunque "tal vez haya más venta de formato que de producto terminado, porque a veces para que algo tenga éxito acá tiene que tener ciertos localismos que afuera tienen que modificarse".



El ingreso a la diferentes actividades del Festival es libre y gratuita, con previa acreditación en su página web: www.bawebfest.com.