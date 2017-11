El ballet de Julio Bocca actuará en Córdoba

El Ballet Nacional del Sodre de Uruguay , dirigido por el prestigioso bailarín y coreógrafo argentino Julio Bocca, se presentará el miércoles y el jueves a las 21, en la Sala Mayor del Teatro del Libertador (Av. Vélez Sarsfield 365) de la ciudad de Córdoba , como parte de la Gira Argentina 2017.





El espectáculo combina extractos de grandes obras del repertorio clásico como la Suite de "Don Quijote", con coreografía de los argentinos Silvia Bazilis y Raúl Candal, y el Pas de deux de "El Corsario", de Anna-Marie Holmes, con las dos obras contemporáneas que completan el programa:





"One and Others", del argentino Demis Volpi -coreógrafo residente del Stuttgart Ballet-, y "WithoutWords", del español Nacho Duato, en las que se resume la exquisitez del movimiento y la fuerza de los cuerpos, poniendo por momentos el alma en descubierto.





Desde junio de 2010, bajo la dirección artística de Julio Bocca, la compañía, ahora denominada BNS- Ballet Nacional Sodre Uruguay, experimenta la mayor transformación de toda su historia.





En 2016, el equipo artístico está conformado por la coodirectora Sofía Sajac, Lorena Fernández, la maestra María Noel Bonino, el maestro Daniel Galarraga, y Alicia Nardacioni; y el equipo de gestión Patricia Kangyera, Gustavo Casco, Juan Ottati, María José Azarola, Stéphanie Cavallero, Matias Verdún, Florencia González y Maite Gómez.





Al respecto, Bocca afirmó: "Ya está considerada como una de las 10 mejores compañías del mundo. Sólo espero que siga ese camino, escalando posiciones y con la meta de mejorar siempre el nivel".





"No se trata sólo de evitar que baje o mantenerlo. Siempre habrá algo que mejorar", completó el coreógrafo y bailarín que se retiró de los escenarios hace 10 años.