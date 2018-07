El autor de The Maze Runner vuelve al ruedo

James Dashner, el autor de The Maze Runner, afirmó estar trabajando en un nuevo libro.





Dashner tuiteó que está escribiendo una obra totalmente nueva y que no está usando anotaciones previas como guía para su proyecto, el primero desde que la editorial Three Penguin Random House lo abandonara por acusaciones de conducta sexual inapropiada en febrero.





"Estoy escribiendo un libro desde cero, sin aportes o guías de agentes, editores o editoriales. Es la primera vez en 15 años que lo hago. Es espectacularmente divertido y estimulante. Espero que salga algo especial de esto", tuiteó.





Dashner es uno de los autores de literatura juvenil más populares del país, responsable de los libros The Mortality Doctrine y The 13th Reality. Su serie Maze Runner fue adaptada al cine en una franquicia protagonizada por Dylan O'Brien.





En febrero, Dashner tuiteó una amplia disculpa por su comportamiento después de que él y el autor de Thirteen Reasons Why, Jay Asher, fueron mencionados en una serie de comentarios sobre conducta sexual inapropiada en el sitio de School Library Journal.





"Me tomé los últimos días de introspección para ver si he sido parte del problema", escribió en febrero. "No cumplí completamente o entendí los límites y la dinámica del poder. Puedo decir sinceramente que nunca he herido intencionalmente a otra persona. Pero a los afectados les digo que lo siento profundamente".