El arte, a través de la pintura, también tuvo presencia solidaria

Como todos los años, la Vendimia Solidaria tuvo diferentes gestos con fines benéficos. En esta ocasión, el de Beatriz De Lucía fue donar una de sus creaciones.



La artista es sobrina de Fidel De Lucía, un pintor de considerable nivel artístico y con un marcado éxito en el siglo pasado.



En esta ocasión, Beatriz decidió donar su trabajo titulado Plegaria en la tormenta que rinde homenaje, de alguna manera, a aquellos cosechadores y campesinos que imploran y rezan cada vez que se presenta una tormenta.



"Para mí es un placer el donar un cuadro para la Vendimia Solidaria. Ojalá que su destino sea bueno y si es relacionado a algo de niños mucho mejor", confesó la artista.



El dibujo fue realizado con carbonilla y si bien tuvo una técnica mixta, predominó ese material.

"El trabajo trata de una temática muy directa y es lo que ocurre cuando se avecina una tormenta en Mendoza. Es que el viñatero se predispone a comenzar a orar para que pase sin hacer daño. Que ese granizo no les tire toda la ilusión y el trabajo", explicó De Lucía sobre el cuadro que se subastó en el evento.



La artista mendocina comentó que el dibujo surgió producto de sus experiencias personales al vivir en estas tierras.



Claro que no solamente ha presenciado tormentas sino que también ha podido disfrutar de todo lo que se refiere a la Vendimia y está mostrado en sus distintos dibujos.



"Tengo muchos trabajos sobre el tema de la vitivinicultura y he hecho varias cosas relacionadas a la Vendimia", agregó la sobrina del maestro Fidel De Lucía, al que también hizo referencia.



"Tengo una herencia muy especial, Fidel fue el hermano de mi padre. Me acuerdo de haberlo visto pintando muchas veces. Él fue un gran pionero de la provincia en lo que se refiere al arte visual", expresó Beatriz De Lucía con mucha amabilidad y muy feliz de poder colaborar con Vendimia Solidaria a través de su arte.