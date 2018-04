El anticuario, una serie mendocina

Caminamos por calle San Martín y pasamos por la intersección con peatonal Sarmiento, hacia el norte, y a 30 metros nos encontramos con el Pasaje San Martín. Al ingresar por uno de los edificios más emblemáticos de Mendoza nos encontramos con un set de filmación montado. En el corazón de este lugar histórico se está rodando, al igual que en otros puntos del Gran Mendoza, la serie El anticuario.





Gastón Pauls, Gabriel Schultz, Mariana Moro Anghileri y la mendocina Julieta Dora son los protagonistas de esta propuesta dirigida por Emilio González Martínez. Con un equipo compuesto por la mayoría de mendocinos se está rodando esta serie de cuatro capítulos desde el pasado 14 de abril, y hasta el próximo lunes 30.





Al ingresar por el pasaje y adentrarnos en el corazón del mismo sentimos un "corte". Claro, nos cruzamos en medio de la filmación, entonces el director decidió volver a rodar la escena. Esta encuentra a Mario Marianetti (Pauls) dialogando con Juan (Schultz) en el local de vestimenta para perros de este último frente al antiguo lugar en donde trabaja Marianetti.





Luego de escuchar la palabra "corte", inmediatamente dicen "se cruzó alguien". Alexia Salguero, productora de El anticuario se encarga de contactarme con la productora ejecutiva Karina (Jaureguiberry). Alexia me pide si puedo tomar asiento para no interrumpir la luz, al estar parado, mientras vuelven a realizar la escena.





"Grabando", dice Emilio González, el director de El anticuario, mientras se enciende la cámara y los actores comienzan con el rodado de la escena. Tras 20 segundos de diálogo, uno de los extras camina por el pasaje y cuando Marianetti menciona una parte del diálogo, Alexia le da el paso a otra de las extras para que camine por el lugar.





Todo lo que se ve en las escenas está extremadamente meditado y medido, tal es el punto de la luz cuando nos piden que tomemos asiento como el caminar de los extras por detrás de la escena principal. González Martínez no deja nada librado al azar y cada sillón, lampara o adorno tiene su porqué, al igual que cada coma y punto en el guión.





La encargada de hilvanar las ideas y de llevar adelante los textos de El anticuario es Valentina González, que también es la autora del libro La mujer perdida, ganadora de la Novela del Certamen Literario Vendimia 2016.





En total, alrededor de la escena, debe haber unas 15 personas entre maquilladores, vestuaristas, camarógrafos, sonidistas y productores. Los curiosos también se hacen presente y entre escena y escena se sacan fotos o saludan a los actores.





En un ambiente muy relajado, el mate y algún que otro cigarrillo son testigos de los cortes y de los tiempos muertos entre las grabaciones. Con gran amabilidad, todo el equipo de producción y, por supuesto, los cuatro actores principales de la comedia romántica atendieron a Diario UNO.





El personaje principal de la serie, el señor Mario Marianetti, es un amante de objetos antiguos y tiene su oficina en este pasaje mendocino. El hombre de 45 años es muy malhumorado y tiene una muy mala relación las personas, incluso llega a burlarse de aquellas que no alcanzan su nivel de cultura. Todo esto se desmorona cuando conoce a Margot (Anghileri).





Gastón Pauls encarna este rol. El actor de larga trayectoria está grabando su segunda serie en muy poco tiempo en Mendoza. Es que el año pasado estuvo con Personajes peculiares y ahora, desde el 13 de abril está en Mendoza con El anticuario.





"Mendoza es un lugar bellísimo, no sólo por sus lugares sino por su gente, hay mucho talento en esta provincia. Justamente cuando me mostraron esta propuesta estaba viniendo a Mendoza para grabar y me alucinó el guión. Me gusta estar en el personaje de un fundamentalista de la antigüedad", comenzó diciendo Pauls.





Otro de los condimentos que tiene la serie es la presencia de la mendocina Julieta Dora.





"Con Juli (Dora) nos conocemos hace un montón, mi mamá era representante de ella. Después trabajamos juntos en Todos contra Juan y me trajo a hacer unos seminarios, y después fuimos a Colombia a hacer otros", dijo el actor que encarnó el rol de Juan Perugia (Todos contra Juan).





La que nos da la bienvenida y nos recibe es la anfitriona y amiga de Pauls, Julieta Dora. La mendocina encarna el personaje de Virginia. "Estoy muy contenta de poder ser parte de esto. Cuando empezó el proyecto era parte de la producción, pero ahora me toca estar delante de cámara. Con Gastón (Pauls) soy muy amiga y mi debut en televisión fue con él en Todos contra Juan", coincidió Julieta.





Juan es el personaje que nace a través de Gabriel Schultz. Él tiene una tienda de mascotas y se encuentra justo enfrente de la de Marianetti, con quien tiene una relación cercana, al menos para él. El periodista, y uno de los conductores de Perros de la calle junto con Andy Kusnetzoff, es la primera vez que viene a Mendoza a trabajar.





"Me encanta esto de actuar y me gustaría hacerlo más seguido. Esta serie puede ser una premonición del futuro porque si algún día me voy de Buenos Aires me encantaría vivir en Mendoza", explicó Schultz.





La joven que seduce y le cambia la visión de la vida al personaje de Pauls es Margot. Moro Anghileri es la encargada de darle vida a esta muchacha que luce un vestuario increíble.





"Estoy encantada con esta serie, no sólo porque es en un lugar hermoso que no conocía como Mendoza, sino que también es un guión y un equipo de trabajo fantástico", contó la actriz.





El anticuario constará de cuatro capítulos de 30 minutos cada uno. El próximo 30 de abril terminarán las grabaciones y la edición duraría alrededor de dos meses.





Si bien no está confirmado el debut de la serie, se especula con que sería entre julio y agosto de este año.