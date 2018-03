El abrazo entre Katy Perry y Lali Espósito

Lali Espósito y Katy Perry se encontraron luego del enorme show que la artista estadounidense brindó en el Club Ciudad de Buenos Aires, y en el que la ídola argentina participó como telonera.





Tal como sucedió en 2015, en el marco del The Prismatic World Tour, Lali Espósito volvió a ser telonera de Katy Perry en el show que dio la artista estadounidense y jueza de American Idol en el Club Ciudad este sábado, para el Witness The Tour.





Al finalizar el show, las cantantes se encontraron y se fundieron en un fraternal abrazo. Katy, además, elogió a la ídola juvenil.









Emocionada por la noche vivida, Lali expresó en la red junto a un video: "Estar en su escenario por segunda vez con mi música... no sé cómo agradecer esta invitación, esta posibilidad tan genial! Que honor cantar para su público de mi hermosa ciudad ???????? @katyperry you are AMAZING and sooooo kind! As you said, see you in another show (Katy Perry, sos tan increíble y tan amable! Como dijiste, nos vemos en otro show)".





